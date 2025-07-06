漢光41號演習7/9起跑 縱深防禦演訓成10天9夜練兵重點

陸軍澎防部在去年漢光40號演習期間，派出M60A3戰車在道路上機動。（資料照，記者劉禹慶攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習將於9日至18日實施，除比照去年依「實時、實地、實兵、實裝」，以及「不劇透」的真實狀況演練，以及如常實施戰力保存、海空作戰及反登陸操演，今年長達10天9夜的實兵演訓重點之一，在於下周起實施的縱深防禦暨持久作戰演訓，屆時將與城鎮韌性演訓時程結合，鞏固防衛作戰底氣。

根據國防部規畫，今年度「漢光41號」實兵演習於7月9日至7月18日進行，共計10天9夜，這次不僅納入中國灰色地帶襲擾及針對性軍演的想定，也將縱深防禦暨持久作戰列為重點。

據了解，國軍去年度「漢光40號」演習時，已將城鎮、縱深作戰納入實兵操演課目，當時計畫在演訓最後兩天，擇定南台灣一個縣市，進行長達24小時的無腳本演訓，負責該縣市防務的官兵，在「不劇透」情況下因應各種敵軍進犯狀況。不過，當時受到「凱米」颱風影響，各作戰區兵力提早結束演訓並投入救災，致使這項驗證未能完整遂行。

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國軍第五作戰區在「漢光40號」演習期間，於台中中港澄清醫院進行「大量傷患後送演練」。（資料照，記者廖耀東攝）因此，國軍在今年度「漢光41號」實兵演習時，將進一步結合城鎮韌性防空演習，演練縱深防禦與持久作戰。根據政府機關規劃的演習時程，城鎮韌性防空演習7月15日於中部實施、16日在南部三縣市驗證，北部地區於17日進行，最後花東與離島三縣的演習則在18日施行，與國軍驗證縱深防禦、城鎮作戰的時程大致相符。

政軍人士表示，如同參謀總長梅家樹上將上周於「莒光園地」節目所言，這次依照濱海、近岸、灘岸、縱深、城鎮建構「重層縱深防禦」部署，將平時的灰色地帶襲擾與戰時重層縱深防禦貫穿起來。這也顯示我國的防衛作戰重點驗證項目，已不再僅限戰力保存、海空作戰、反登陸作戰及中樞防衛等課目，而是依照敵情變化、外國戰爭案例及我國內部推演，進一步強化整體防衛戰力。

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