陸軍206旅、桃市後備旅教召 後備部指揮官劉協慶：要訓即戰、召即用

桃園市後備旅於今年漢光演習期間，進行全旅編實動員，圖為該旅2023年進行打靶訓練情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕國防部「漢光41號」實兵演習將於7月9日實施至18日，攸關漢光演習後備兵力的「同心35號」教召令已下達，包括陸軍206旅全旅、桃園市後備旅等都已進行為期14天的教召訓練。後備指揮部指揮官劉協慶中將昨視導部隊時表示，期勉全體召員秉持「訓即戰、召即用」的精神，全力投入演訓任務。

國防部「漢光41號」實兵演習長達10天9夜，配合演訓的「同心35號」演習已於5日啟動，藉由14天的教召驗證後備動員機制與召員作戰技能。為驗證後備軍人動員能量，國軍上月底已寄發將近2萬張教召令。其中，第三作戰區下轄步兵206旅進行全旅「擴編動員」驗證，一次召集上千名後備軍人回營受訓、參與操演，各縣市後備旅也依計畫召訓。

後備指揮部指揮官劉協慶（後排左）5日視導桃園市後備指揮部召訓情形。（取自青年日報；後備指揮部提供）在「同心35號」演習教召令下達後，根據國軍訊息，劉協慶昨前往桃園地區視導桃市後備旅，他表示，此次教召訓練結合「漢光41號演習」實兵演練，有助於強化召員戰技、驗證動員能量，也是厚植全民防衛韌性的關鍵步驟。

國軍媒體《軍聞社》報導提到，劉協慶說，面對當前多變的安全情勢，後備戰力肩負「平時整備、戰時動員」的雙重任務，因此，他期勉全體召員秉持「訓即戰、召即用」的精神，全力投入演訓任務，強化應變作為與國防意識，共同為守護家園貢獻力量。

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陸軍步兵206旅實施全旅教召，步二營召員們5日在樂善寺報到。（資料照，記者周敏鴻攝）除了後備部隊之外，據了解，國軍常備部隊等也配合演習時程，進行「編實動員」，包括裝甲、砲兵等主戰單位，都會依計畫動員。

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