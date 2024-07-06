持續升級緊盯共機 空軍3.5億委外商執行FPS-117、TPS-75雷達保固

圖為美國猶他州希爾空軍基地（Hill AFB, Utah）的基地雷達設施，而在圓頂內的即是FPS-117長程預警雷達。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／台北報導〕我國空域近年頻遭中共軍機侵擾，致空軍緊急升空架次飛快攀高，而攸關空軍反應速度的地面預警雷達，除新竹樂山雷達外，其餘預警雷達面對殲20戰機等高匿蹤目標時，恐會「鞭長莫及」。鑒此，空軍現除持續升級預警雷達外，日前亦投入3.5億餘元台幣，保障雷達後勤無虞。有知情人士指出，這項後勤案是空軍現役FPS-117、TPS-75預警雷達衍生的維保案。

根據政府電子採購網4日決標公告，國防部委由我國駐美軍事代表團，以「陸用預警雷達維護保修契約」名義對外招商、最終以新台幣3億5079萬4833元決標，由美國公司VERTEX AEROSPACE得標，將自明（2025）年元旦起持續履約至2029年底，為5年期的後勤維保案。該公司專注開發航太熱源控制系統，如太空艙、電子儀器、動力推進系統及電池電源等領域，皆可見該公司產品在其中。

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國防部本次代理空軍司令部，委由我國駐美軍事代表團進行「陸用預警雷達維護保修契約」招標、最終由美國VERTEX AEROSPACE公司得標，將自明（2025）年元旦起履約至2029年底，為5年期維保案。（擷自政府電子採購網）

有知情人士表示，這項預警雷達維保案屬於商售性質，由軍方直接向第三方廠商採購、不經手五角大廈，加上該案洽辦機關為空軍司令部，由此研判是空軍為FPS-117、TPS-75預警雷達採購的後勤維保服務。

我國最早於2002年以「安宇計畫」名義，自美購入7套FPS-117陣地預警雷達、4套TPS-117機動預警雷達，最大搜索範圍250海浬（463公里）、高度10萬英尺（30480公尺），能在共軍戰機飛進我東部外海準備攻擊之際，有效對敵威脅動態實施監控；而TPS-75（V）雷達則有4套，是諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）於2001年自原有TPS-43F預警雷達升級而來，偵蒐範圍逾450公里。

圖為美國空軍的TPS-75長程預警雷達，配屬猶他州的第84雷達監控中隊（84th Radar Evaluation Squadron）。（美軍DVIDS網站）

因上述預警雷達服役日久，加上解放軍空軍殲20戰機與新型無人機投入服役，其低雷達截面積（RCS）的匿蹤性致現役雷達難以偵察，因此，空軍自2020年起正以14億8775萬7千元預算，執行T/FPS-117雷達性能提升；並編列預算採購T/FPS-117、TPS-75雷達零附件及保修服務，以維空軍早期預警偵蒐能力。而軍方今再和美國廠商洽簽後勤支援服務，將進一步保固我對空監視能量不墜。

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