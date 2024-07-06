神風特攻你的神風特攻！俄推出Vogan-9SP「反無人機」自殺無人機

俄國新創公司Red Line近期在聖彼得堡舉行的「無人機探測和對抗技術」會議上，推出一款專為反制敵無人機的「自殺無人機」，以載有爆炸彈頭的無人機Vogan-9SP，「神風」掉敵方的偵察或自殺無人機。（圖片取自@WAJKoenitz的X帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕自殺無人機在當今戰場上已成為不容小覷的威脅，在烏俄戰線上已證明一小架無人機即有能力摧毀昂貴的車輛，使雙方不得不重視這個空中威脅。而俄國新創公司近期就推出一款專為反制敵無人機的「自殺無人機」，以載有爆炸彈頭的無人機Vogan-9SP，「神風」掉敵方的偵察或自殺無人機。

據俄國媒體《Sputnik》報導，俄羅斯新創公司Red Line公司於7月1日至7月2日，在聖彼得堡舉行的「無人機探測和對抗技術」會議上向記者公佈了這項設計。這款無人機被稱為Vogan-9SP，是一款帶有爆炸彈頭的四軸無人機，用以攔截敵方的無人機；據稱，該機的最高速度可達每小時200公里，並可與雷達站和雷射系統互相合作，以瞄準偵測到的空中威脅。

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解說人員指出，無人機會先以45度角固定在彈射支架上待命，在收到「出擊」指令後，無人機會被彈射起飛，接著儘可能的以最大速度接近目標，並在最後時刻啟動自己的自主導引系統，以獲取目標的方向，最終一擊無人機則會以最大限度貼上目標，同時引爆機體前部的載荷炸藥，將目標炸毀。

他補充，在摧毀敵方無人機之前，Vogan-9SP必須獲得操作手的攻擊命令，操作手會根據無人機的影像畫面做出最終爆破決定。而該無人機的目標是，精確攔截不懷好意或行動可疑的敵神風特攻無人機。

軍聞網站《The WARZONE》補充報導表示，目前有關該款無人機的最終精確導引方法尚不清楚，但這也表明不需全程一直使用雷射指示器標定目標，因為要這麼做是很困難的。不過，透過雷射標定及自主目標搜索導引的混合概念卻是非常有趣，在至今的反無人機的領域中，確實從未出現過，而俄羅斯軍隊對於這塊市場卻有很大量的需求。



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