圖解軍武》台美無人機大比拚！彈簧刀、ALTIUS、國造巡飛彈全解析

我國未來將同時擁有圖中這4款攻擊無人機，其中左側2款來自美國軍售；右側2款為台灣製造，同樣是遊蕩彈藥，它們之間又有什麼異同？接下來就讓《軍武頻道》帶你裡外看個透。（圖片取自Freepik、本報資料照、Anduril公司網站；記者陳治程合成）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化國軍灘岸反登陸能力，美國上月下旬宣布售我「彈簧刀300」及「ALTIUS 600M」兩款攻擊無人機，為我「無人機國家隊」再添生力軍；不過在這項軍售公告前，中科院已先取鑒俄烏戰場屢立戰功的無人機們，打造出「台灣製造」的遊蕩彈藥。究竟國造攻擊無人機，與日後將遠渡重洋抵台、具實戰經驗的美製無人機間有什麼異同？就讓《軍武頻道》帶你裡外看個透。

外觀：俐落直筒彈射翼、好收好放好攜行

美國最新售我的「彈簧刀300」及「ALTIUS 600M」，在分類上屬於「犧牲打」的自殺無人機，其機身構造簡單，直筒狀外型下，卻藏著彈射式主翼、水平和垂直尾翼，搭配同形發射桶，只要彈射便自動展翼，有利攜帶和就地部署；而中科院去（2023）年亮相的「巡飛彈」1、2型無人機，基本上也是以相同理念設計而成，不使用時易於收納、有任務時只要塞進發射筒並按下發射鍵，即能迅速升空。

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圖為一名美軍陸戰隊下士，於野戰訓練時部署發射一架「彈簧刀300」無人機。（美軍DVIDS網站）

性能：滯空盤旋、快速部署、一機多能

既然同屬「遊蕩彈藥」的攻擊型無人機，那無論是美系的彈簧刀、ALTIUS，還是國造的「巡飛彈」兄弟檔，在作戰性能上自然著重「滯空時間」、「導控距離」和「任務定位」三大面向。

美國空境公司研發的「彈簧刀300」無人機，主要配賦美國陸軍、陸戰隊，為2011年就問世的成熟型號，我國採購的Block 20型機淨重1.8公斤、全裝僅重3.6公斤，2分鐘內即可部署，導控航程超過20公里、可滯空20分鐘以上。機身前端預載一組可左探的光學／紅外線（EO/IR）鏡頭模組，能盤旋空中執行情監偵、目獲任務，鎖定目標後，能以每小時160公里的終端速度，衝擊鎖定好的敵人員目標。

另款Anduril公司的ALTIUS 600M無人機重12.25公斤、滯空時間超過4小時，最大航程逾440公里。相較於彈簧刀，該無人機酬載組合多元，有「情監偵暨標定」（ISR&T）、訊號情報（SIGNINT），甚至能擔綱電戰（EW）儎台、通訊中繼節點使用；也能單純裝上尋標器及爆破彈頭，變身尺寸更大、火力更強的反裝甲飛彈，給予敵車輛迎頭痛擊。

前年於美國陸軍「實驗展示前瞻」（EDGE）活動中試飛的ALTIUS 600型攻擊無人機。（Anduril公司網站）

而中科院研發的「巡飛彈1型」為單兵裝備，規格近似彈簧刀300，一樣可快速部署，搭配氣動發射筒，發射後由單兵以平板操控、搭配鏡頭及人工智慧判斷，可協助射手鎖定目標實施打擊。據中科院官方數據，「巡飛彈1型」的滯空時間約15分鐘，導控距離則超過10公里，對防禦作戰而言實屬堪用。

去年9月首度亮相台北國防展的「巡飛彈2型」，滯空時間比1型久，有汽油、油電驅動兩種動力選項，中科院航空所所長齊立平指出，巡飛彈2型可以影像／紅外線／微波尋標器等方式，進行「視距外」偵察打擊；並「人在迴路」可在手動、自動攻擊間切換，集多種攻擊手段於一身，有全天候作戰能力。

中科院去年3月首度公開台版彈簧刀「巡飛彈無人機系統」，構型輕便、利於單兵攜行，可用於攻擊高威脅與高價值的人、車等目標。（本報資料照）去年9月於台北國防展初登場的「巡飛彈2型」，體積更大，有更久的滯空時間和攻擊模式選擇，比起巡飛彈1型更為「聰明」。（記者劉宇捷攝）巡飛彈2型的機頭下方裝有一具影像／紅外線影像模組，是它得以發動「視距外」精準打擊的關鍵利器。（記者劉宇捷攝）

部署彈性：巡飛彈2型車、艦通吃、ALTIUS無人機「三棲」略贏

ALTIUS 600M作為美軍測試中的新型無人機，至今已接受過輕型戰術輪車、UH-60M黑鷹直升機，甚至是XQ-58A無人機等陸、海、空儎台發射測試，是可以「三棲」的全方位無人機；「巡飛彈2型」則能安裝至輕型戰術輪車或船艦，運用多聯裝、可疊加的發射箱裝置，快速發起「群攻」作戰。

撇除單兵的「彈簧刀300」與「巡飛彈1型」，若要論「ALTIUS 600M」、「巡飛彈2型」哪款無人機部署彈性強，雖各勝擅場，但曾上過直升機與無人機的前者還是略勝一籌。

台、美無人機孰優孰劣？「多多益善」才是關鍵

國防部今年3月曾送書面報告至立法院，陳述我國當前無人機籌獲情形，報告指出，國軍籌獲無人機的方式是自研、商購、軍購「三管齊發」，銳鳶、紅雀二型、「劍翔」反輻射無人機外，另有「戰術近程無人飛行載具」、騰雲以及「小型攻擊無人機」，持續提升各級部隊情監偵、打擊能力。

而就國軍對無人機的性能分級來看，上述攻擊無人機除ALTIUS航程可達數百公里，屬於戰術甚至是聯戰層級的無人機，相對凸顯戰鬥層級無人機的彈簧刀、巡飛彈1型未來的廣大需求，儘管現行的國造巡飛彈在性能、打擊威力和實戰經驗上仍遜於彈簧刀，但面對敵登陸作戰，這兩款性能相當的攻擊無人機，仍有望聯手充實基層部隊，成為不對稱作戰的「X因子」。

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