39共機艦擾台 我南、北「應變區」皆有共機侵入

國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中23架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。（國防部提供）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布中共解放軍動態表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中23架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，根據圖資顯示，台灣南北皆有共機進入我「應變區」。另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。

國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲30架次中共軍機，以及9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中23架次共機逾越海峽中線，進入北、中、西南及東南空域，距離鵝鑾鼻約35浬、距基隆約42浬。

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過去24小時擾台共機，有26架次為配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

另根據圖資顯示，台灣南、北方計有11架次共機進入我應變區。

所謂應變區，國防部先前解釋，是指圖資上海峽中線及其延伸實、虛線，至台灣東部ADIZ邊界線區域，該區域與本島24浬線間區域，為我國軍之應變區。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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