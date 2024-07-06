限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
39共機艦擾台 我南、北「應變區」皆有共機侵入
國防部表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中23架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。（國防部提供）
〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日公布中共解放軍動態表示，直至今日上午6時的24小時內，偵獲共機30架次，其中23架次共機逾越台灣海峽中線及進入北、中、西南及東南空域，根據圖資顯示，台灣南北皆有共機進入我「應變區」。另有共艦9艘次，持續在台海周邊活動。
國防部今發布台海周邊海空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，一共偵獲30架次中共軍機，以及9艘次中共軍艦，持續在台海周邊活動，其中23架次共機逾越海峽中線，進入北、中、西南及東南空域，距離鵝鑾鼻約35浬、距基隆約42浬。
請繼續往下閱讀...
過去24小時擾台共機，有26架次為配合共艦執行「聯合戰備警巡」。
另根據圖資顯示，台灣南、北方計有11架次共機進入我應變區。
所謂應變區，國防部先前解釋，是指圖資上海峽中線及其延伸實、虛線，至台灣東部ADIZ邊界線區域，該區域與本島24浬線間區域，為我國軍之應變區。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。