潛艦後續量產案敲定3+2+2 國防部提出2840億元概算分15年編列

軍方內部傳出國造潛艦的後續量產型潛艦相關方案丶預算已獲府院高層支持，後續量產型潛艦共計7艘，將採3+2+2的三階段方式建造，總經費包括潛射魚叉飛彈在內，將達到2840億元台幣規模。圖為國造潛艦「海鯤號」。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕國造潛艦原型艦海鯤號目前仍在進行各項測試，軍方內部傳出後續量產型潛艦相關方案丶預算已獲府院高層支持，後續量產型潛艦共計7艘，將採3+2+2的三階段方式建造，總經費包括潛射魚叉飛彈在內，將達到2840億元台幣規模。至於預算編列方式，府院高層認為不用編列特別預算，而是在國防部年度預算內編列支應，採為期15年的跨年度期程預算案。

對於後續量產型潛艦總計要投入2840億元的規模，可能會引起單艦成本是否比原型艦高出很多的討論聲浪，軍方內部人士指出，原型艦的經費編列僅包括重型魚雷，沒有潛射型魚叉飛彈，而後績量產型潛艦的預算案，則是重型魚雷丶潛射魚叉飛彈都包括在內。此外，潛艦使用的戰鬥系統，後續量產型潛艦的戰鬥系統，性能絕對會更優於原型艦，這也是預算規模略高的原因之一。

請繼續往下閱讀...

國造潛艦的後續量產型艦，確定要配備美製潛射魚叉飛彈。圖為劍龍級潛艦發射潛射魚叉飛彈破水升空。（資料照，翻攝自海軍隊史館）

軍方內部傳出，國防部日前已分別向府院提出114年度國防部年度概算案，除了多項新興的軍事武器系統投資案之外，國造潛艦後續量產型艦的軍事投資案也在其中，府院對啟動潛艦後續艦量產方案已有共識，接下來就是由國防部正式向行政院提出114年度國防部年度預算草案，待行政院整合所有部會預算草案，統整為114年度中央政府總預算草案，預計在8月中旬通過總預算草案後，於8月底送交立法院審議。

對於潛艦後續量產型艦的預算規模丶編列方式丶建造期程等等，軍方內部傳出，預算不會採取特別預算編列，而採取跨年度預算丶編在國防部年度預算之內，總經費包括採購潛射魚叉飛彈系統在內，將達到2840億元台幣規模，規劃於114年度（2025年）至128年度（2039年）執行。

在建造期程部分，軍方內部傳出，潛艦後續量產型艦共有7艘，將採3+2+2的三階段方式建造，三階段都會進行性能再優化。首批3艘潛艦是採取每艘間隔1年6個月開工的模式進行。軍方人士說，依據原型艦海鯤號現正接受各項測試的進度，依合約規定，最晚必須在2025年11月3日交艦，後續艦的各項備料均須於2025年下半年都先準備完成，估計可在2026年年初進行量產型潛艦首艘艦的開工，依此開工間隔期程，第二艘可在2027年下半年度開工。

軍方內部傳出國造潛艦的後續量產型潛艦相關方案丶預算已獲府院高層支持。圖為總統賴清德主持國軍三軍八校院113年班聯合畢業典禮，與本屆1747位畢業學生拍攝畢業合影，一同高喊口號「戰力強！」。（資料照，記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法