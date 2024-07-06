潛艦後續艦傳編2840億元預算 顧立雄：即便編列也會等海試後才動支

對於軍方內部傳出，府院高層已敲定潛艦後續量產型艦的預算，國防部長顧立雄今天指出，即便編列相關經費，也會等到海試後才會動支，因為對此事非常慎重。圖為顧立雄到國防部舉辦的第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽觀禮，並與民眾在攤位前互動合影。（記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕軍方內部傳出潛艦後續量產型艦相關方案丶預算已獲府院高層支持，後續量產型潛艦共計7艘，將採3+2+2的三階段方式建造，總經費包括潛射魚叉飛彈在內，將達到2840億元台幣規模。至於預算編列方式，府院高層認為不用編列特別預算，而是在國防部年度預算內編列支應，採為期15年的跨年度期程預算案。國防部長顧立雄今天指出，即便編列相關經費，也會等到海試後才會動支，因為對此事非常慎重。

國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今日舉行，國防部長顧立雄今日赴中正紀念堂觀禮。媒體在活動前對顧立雄聯訪，詢問潛艦預算是否府院已有支持?

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顧立雄說，國防部對潛艦都有做整體規劃，但現在潛艦原型艦正在做泊港測試，之後還要再進行海上測試，我們對此還是非常慎重。相關經費編列後要動支，也要等潛艦的原型艦通過海上測試後才會動支。

媒體詢問有關國軍新成立類似美軍國防創新單位（DIU）內容，顧立雄重申，未來就是引進民間相關成熟技術，藉由成熟技術做系統性研發，並快速形成戰力。

國防部第7屆全國高級中等學校儀隊競賽決賽今日舉行，國防部長顧立雄今日赴中正紀念堂觀禮。（記者劉宇捷攝）

另外，媒體詢問，三軍儀隊表演要撤出中這紀念堂，但以今日天氣為例，外界都擔心儀隊可能會有身體不適的狀況。顧立雄回應，國防部會考量各種狀況，目前在跟文化部協調中。若有像今天這麼炎熱的天氣，對表演有疑慮的話，儀隊表演完基本就能回到備勤室中，詳細規畫還在跟文化部協調中，但他認為應該是還好。

媒體追問把儀隊留在這個中正紀念堂的理由。顧立雄說，民眾可能還是希望看到儀隊的表演，所以把它移到這個自由廣場。大家相關的討論的結果也算是對於轉型正義跟儀隊的兼顧及需求。

至於未來是否較偏向觀光性質，顧立雄說，他認為儀隊的表演也是展現對國家效忠的一環。同時，有關各營區銅像的升降儀式，顧立雄說，應該還是會繼續，各營區銅像部分。目前也還未有處理銅像的規劃。

媒體追問，未來中正紀念堂的這個儀隊的性質是不是就跟其他的駐防點都不一樣?顧立雄說，會像忠烈祠一樣，忠烈祠也有這樣的表演。

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