帥度爆表、重裝上陣！特戰6人小組現身自由廣場 連外國人都愛

重裝上陣、帥度爆表！陸軍特戰6人小組今現身中正紀念堂，一出場就立刻吸引不少國內外民眾的目光；而這6人小組其實還依任務專長，區分前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊，配發不同裝備。（記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕重裝上陣、帥度爆表！陸軍特戰6人小組今現身中正紀念堂自由廣場，即使天氣炎熱，只要他們一出場就立刻吸引不少國內外民眾的目光，民眾可以近距離一睹隊員們身上的真槍實物；事實上，這6人小組中還又區分前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊，他們依任務不同，身上的裝備也會略微不同。

全國高中職儀隊競賽決賽今（6）日於中正紀念堂自由廣場盛大舉行，國防部長顧立雄在國軍各級高階軍官陪同下，亦前往觀賽。現場除了青春熱血的儀隊隊員們外，國軍各部隊也藉此機會推廣全民國防，於會場周邊設置各式各樣的攤位，包括藝文社團、裝備陳展、模擬互動體驗等，讓民眾親身體驗各式武器系統裝備操作。

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其中，特戰6人小組今年也現身攤位前，身著全部武裝及配槍，吸引民眾前來拍照打卡，甚至有日本遊客即使語言不同仍興奮上前合影。

來自日本的民眾即使語言不通，看到帥氣的特戰6人小組，仍興奮上前合影留念。（記者劉宇捷攝）

特戰6人小組為特戰部隊的基礎戰鬥單位，這6名隊員依照作戰任務需求，區分前管、前觀、爆破、狙擊、救護、通訊等專長，其中前管又稱「前進管制官」，負責各項戰場行動管制與掌握帳場態勢，亦可向友軍申請海、空火力支援。前觀為前進觀測手，除擔任砲兵觀測手的角色外，也支援狙擊手擔任觀測員的角色。

而其他隊員們則依通訊、狙擊、爆破、救護之專長，負責通聯、遠距打擊、重火力支援及戰傷救護等工作。而這些組員的標準配備為護木改造過的T91步槍，搭配頭戴式夜視鏡、無線電、抗噪通訊耳機等，其中經改造過的T91得配備3倍瞄準鏡及紅點瞄準鏡同時切換使用，提高瞄準射擊效率。

特戰6人組之一般組員配附T91步槍，這些經過經護木及滑軌改造的T91，得配備3倍瞄準鏡（左）及紅點瞄準鏡（右）同時或旋轉切換使用，提高瞄準射擊效率。（記者劉宇捷攝）

據了解，一個戰場可能有多達10多個管制官一同行動，各小隊與小隊間可依靠通訊組員作相互溝通，執行各式特種作戰；另外值得一提的是，爆破專長之組員在編制上，其實一人就配賦了三把槍，包含T75K3手槍、T75機關槍以及霰彈槍，爆破組員會依當次任務需求，選擇要機槍火力壓制，或是霰彈槍的攻堅破門、近距離火力支援。

爆破專長之組員其實一人就配賦了三把槍，包含T75K3手槍、T75機關槍以及霰彈槍，組員會依當次任務需求，選擇要機槍火力壓制，或是霰彈槍的攻堅破門。（記者劉宇捷攝）

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