美軍戰術飛彈被看光光！俄軍開箱影片詳解ATACMS引信、破片彈

美軍ATACMS戰術飛彈落入俄軍手中！俄軍甚至還拍「開箱」影片詳細解說這款飛彈的部件，並徹底拆解、研究。圖為ATACMS戰術飛彈的彈頭引信部分。（圖片擷取自Sputnik）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在烏俄戰場上，疑似近乎完整的美製ATACMS飛彈落入俄軍手中，並被送往專門的地方徹底拆解、研究，俄軍甚至還拍「開箱」影片詳細解說這款飛彈的部件。俄軍影片可見飛彈引信為帶有線路的圓柱構造，另外還有三個黑色物組成的彈道修正感測儀，俄分析員亦指出，飛彈所攜帶的大量M74集束炸彈非常危險，民眾必須小心。

據俄媒《Sputnik》報導，有關這個意外的收穫，俄軍首先於本（7）月1日左右公布了對ATACMS飛彈開箱的首支影片，解說其導引部件；接著，隔（2）日又特別針對彈頭引信部分進行拆解；而後於昨（5）日再發布另一支影片，針對飛彈內的M74集束彈藥做詳細說明，由於飛彈應該是相對完整的落入俄軍手中，因此推測其他研究可能仍正在進行中。

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俄軍首先於本（7）月1日左右公布了對ATACMS飛彈開箱的首支影片，解說其導引部件（如圖），接著又發布另外兩支影片，解說引信及集束彈藥部分，目前推測其他研究可能仍正在進行中。（圖片擷取自Sputnik）

俄軍的首支開箱影片顯示，ATACMS飛彈的彈頭導引部分，包含一具帶有3個黑色雷射陀螺儀的構造，這三個陀螺儀以環型配置，用以藉此感知飛彈的飛行姿態並為飛彈提供路徑修正，以保持在預定的彈道軌跡上；此外，該導引部件還另外連接了一個GPS天線，可以時時為飛彈軌跡做修正。

Russian specialists are studying the guidance and flight correction system of the US-made ATACMS tactical ballistic missile, an expert told Sputnik.



"There are three ring laser gyroscopes [in the missile's guidance system]. They allow the missile to stay on a configured… pic.twitter.com/t0HZ6A03UG — Sputnik （@SputnikInt） July 1, 2024

而ATACMS飛彈的引信部分，由俄軍影片可見其外型是一個金屬的圓筒狀，轉開蓋後可取出內部零件。分析員指出，該引信已被解除，但仍可從畫面中看出一個寫有紅底白字"A"的小圓視窗，表示引信已開啟觸發，而其內含4個雷管並分別對應不同的起爆機構，主要發火裝置是透過磁性觸發，另外，裡頭還有一個計時器可做定時起爆；他表示，這是一個非常複雜的結構。

'It has been practically studied, there are no secrets left for us'



Russian experts have fully studied the ATACMS missile fuze, which consists of many components and mechanisms. pic.twitter.com/FlnJBK98Rd — Sputnik （@SputnikInt） July 2, 2024

另一支影片針對其殺傷彈藥，俄軍指出，一枚ATACMS戰術飛彈有275個M74集束子彈藥，這些類似小手榴彈的雙殼圓球，大小與網球相似，內殼由鎢合金製成，有網狀凹口，外殼由沖壓組成並漆有綠色塗料，外殼和內殼是透過點焊的方式連接再一起。而這些子彈藥在飛彈距離地面約200公尺左右時，會從飛彈的彈匣開口飛出，並高速旋轉啟動引信，彈藥會在遭撞擊後爆炸，並產生鎢破片。

Military specialist tells Sputnik what Russia has learned after studying a trophy US ATACMS cluster submunition pic.twitter.com/IoXaGcEvje — Sputnik （@SputnikInt） July 5, 2024

俄軍分析員補充，這樣的破片與俄國的手榴彈類似，但俄軍用的是鋼材質，美軍是鎢材質，由於鎢較輕，在爆炸後產生的碎片，可以獲得更快的飛行速度。

根據數據，有效破片半徑約為20公尺，但客觀地說，有些破片甚至在50公尺的距離內就能穿透金屬門，而約250枚的爆炸破片覆蓋了約400x400公尺的正方形範圍，這是一個難以防範的威脅。而這些M74子彈藥就算落地但未爆時，其撞針仍處待擊發狀態，分析員提醒，民眾在遇到這些綠色球時應盡可能小心。

美軍ATACMS戰術飛彈大致構造，比對上述影片內出現的部件，即可知其在飛彈內的位置。（圖片擷取自＠Sputnik的Ｘ帳號）

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