美軍戰術飛彈被看光光！俄軍開箱影片詳解ATACMS引信、破片彈

美軍ATACMS戰術飛彈落入俄軍手中!俄軍甚至還拍「開箱」影片詳細解說這款飛彈的部件,並徹底拆解、研究。圖為ATACMS戰術飛彈的彈頭引信部分。(圖片擷取自Sputnik)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕在烏俄戰場上,疑似近乎完整的美製ATACMS飛彈落入俄軍手中,並被送往專門的地方徹底拆解、研究,俄軍甚至還拍「開箱」影片詳細解說這款飛彈的部件。俄軍影片可見飛彈引信為帶有線路的圓柱構造,另外還有三個黑色物組成的彈道修正感測儀,俄分析員亦指出,飛彈所攜帶的大量M74集束炸彈非常危險,民眾必須小心。

據俄媒《Sputnik》報導,有關這個意外的收穫,俄軍首先於本(7)月1日左右公布了對ATACMS飛彈開箱的首支影片,解說其導引部件;接著,隔(2)日又特別針對彈頭引信部分進行拆解;而後於昨(5)日再發布另一支影片,針對飛彈內的M74集束彈藥做詳細說明,由於飛彈應該是相對完整的落入俄軍手中,因此推測其他研究可能仍正在進行中。

請繼續往下閱讀...

俄軍首先於本(7)月1日左右公布了對ATACMS飛彈開箱的首支影片,解說其導引部件(如圖),接著又發布另外兩支影片,解說引信及集束彈藥部分,目前推測其他研究可能仍正在進行中。(圖片擷取自Sputnik)

俄軍的首支開箱影片顯示,ATACMS飛彈的彈頭導引部分,包含一具帶有3個黑色雷射陀螺儀的構造,這三個陀螺儀以環型配置,用以藉此感知飛彈的飛行姿態並為飛彈提供路徑修正,以保持在預定的彈道軌跡上;此外,該導引部件還另外連接了一個GPS天線,可以時時為飛彈軌跡做修正。

Russian specialists are studying the guidance and flight correction system of the US-made ATACMS tactical ballistic missile, an expert told Sputnik.



"There are three ring laser gyroscopes [in the missile's guidance system]. They allow the missile to stay on a configured… pic.twitter.com/t0HZ6A03UG — Sputnik (@SputnikInt) July 1, 2024

而ATACMS飛彈的引信部分,由俄軍影片可見其外型是一個金屬的圓筒狀,轉開蓋後可取出內部零件。分析員指出,該引信已被解除,但仍可從畫面中看出一個寫有紅底白字"A"的小圓視窗,表示引信已開啟觸發,而其內含4個雷管並分別對應不同的起爆機構,主要發火裝置是透過磁性觸發,另外,裡頭還有一個計時器可做定時起爆;他表示,這是一個非常複雜的結構。

'It has been practically studied, there are no secrets left for us'



Russian experts have fully studied the ATACMS missile fuze, which consists of many components and mechanisms. pic.twitter.com/FlnJBK98Rd — Sputnik (@SputnikInt) July 2, 2024

另一支影片針對其殺傷彈藥,俄軍指出,一枚ATACMS戰術飛彈有275個M74集束子彈藥,這些類似小手榴彈的雙殼圓球,大小與網球相似,內殼由鎢合金製成,有網狀凹口,外殼由沖壓組成並漆有綠色塗料,外殼和內殼是透過點焊的方式連接再一起。而這些子彈藥在飛彈距離地面約200公尺左右時,會從飛彈的彈匣開口飛出,並高速旋轉啟動引信,彈藥會在遭撞擊後爆炸,並產生鎢破片。

Military specialist tells Sputnik what Russia has learned after studying a trophy US ATACMS cluster submunition pic.twitter.com/IoXaGcEvje — Sputnik (@SputnikInt) July 5, 2024

俄軍分析員補充,這樣的破片與俄國的手榴彈類似,但俄軍用的是鋼材質,美軍是鎢材質,由於鎢較輕,在爆炸後產生的碎片,可以獲得更快的飛行速度。

根據數據,有效破片半徑約為20公尺,但客觀地說,有些破片甚至在50公尺的距離內就能穿透金屬門,而約250枚的爆炸破片覆蓋了約400x400公尺的正方形範圍,這是一個難以防範的威脅。而這些M74子彈藥就算落地但未爆時,其撞針仍處待擊發狀態,分析員提醒,民眾在遇到這些綠色球時應盡可能小心。

美軍ATACMS戰術飛彈大致構造,比對上述影片內出現的部件,即可知其在飛彈內的位置。(圖片擷取自@Sputnik的X帳號)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法