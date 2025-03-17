深耕無人機產業能量 中科院3/19與3所大學簽MOU

圖為中科院2022年公開展示的「劍翔」反射無人機。（本報資料照，記者羅沛德攝）

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〔記者陳治程／台北報導〕「民雄航太暨無人機產業園區」（下稱無人機園區）今年啟建，為整合產學研能量，中科院本周三（19日）將與國立臺灣大學、國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學3校簽署「聯盟合作暨備忘錄」，攜手培育未來園區人才、發展營運管理、科研、醫療、氫能等技術，探索數位孿生、人工智慧技術導入無人機等議題，共創多贏。

借鑑俄烏戰場經驗，無人機已成國軍「不對稱作戰」建軍的重點項目，中科院表示，無人機消耗性高，使自主生產能力更形關鍵。無人機園區不僅能讓民間廠商在此擴廠，提供「原廠委託設計代工」（Original Design Manufacturer, ODM）及「代工生產」（Original Equipment Manufacturer, OEM）經驗，整合軍民資源及學研單位人才，提升無人機產業發展能量。

前總統蔡英文2023年底出席中科院民雄航太暨無人機園區開工動土典禮，而該園區建造預算將從今年起執行至2028年。（本報資料照，記者王善嬿攝）

中科院指出，行政院在去（2024）年8月核定無人機園區開發預算後，配合國家無人機產業發展政策，中科院此次與3校建立策略聯盟，期望完整建構研發、製造及測試驗證的無人機產、學、研合作生態系。

中科院強調，本次簽署的3校聯盟合作暨備忘錄，不僅是我國無人機產業的重要里程碑，未來產出的科研計畫、合作成果，更能加速無人機技術的發展迭代；日後所培育的產業人才庫，也能、滿足產業需求並促進地方經濟發展，達到「學用合一」的加乘效果。

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