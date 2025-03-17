國造無人機三箭並進 義竹無人機測試基地將成中、大型機練兵地

中科院產製的「銳鳶二型」無人機。（資料照）

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壯大MIT無人機 中科院將再釋出騰雲、紅雀三型無人機技術

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府考量科技發展與敵情威脅，積極推動排除「紅色供應鏈」的無人機國造政策，中科院表示，除了太保「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」、民雄「航太暨無人機產業園區」，位於嘉義義竹鄉的無人機測試基地將與前二處關鍵據點相輔相成。據規劃，這處落腳於台糖農場的測試地，主要用於測試中、大型機種。

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無人機性能隨著時間日益精進，運用範圍更趨於廣泛，也不侷限於軍事作戰，包括民生用的農作、大氣、天候監控、檢測研究，或者物流運輸、娛樂空拍、群飛展示等領域，都可以看到無人機的蹤跡。

就軍事領域而論，國軍除了向民間廠商採購「目獲型無人機」等「軍用商規」機種，中科院也扮演起研製「軍用軍規」機種的火車頭，包括具備攻擊能力的「劍翔」無人機、「巡飛彈」，較大型的「騰雲」、「銳鳶」等機種，其中，包括「騰雲」、「銳鳶二型」、「紅雀三型」等，都正規畫向民間有償技轉。

嘉義縣義竹鄉東光滯洪池後方的台糖農場正規劃做為無人機飛行測試場基地。（資料照，記者蔡宗勳攝）至於研發、產製與測試場地，中科院表示，繼太保「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」與民雄「航太暨無人機產業園區」之後，「義竹無人機飛行場」是第三項重要指標工作，這個基地可以作為太保「亞洲無人機AI 創新應用研發中心」飛行測試場域基地，進行無人機等級整合應用的實地飛行測試，並回饋民雄「航太暨無人機產業園區」最新技術開發驗證結果，促進持續技術的改進和創新，期將我國無人機打造成「一條龍」產業。

根據政府規劃，位於嘉義縣義竹鄉的「無人機測試基地」，將坐落於腹地廣大的東光村滯洪池南側台糖農場，面積達60公頃並分期開發，將成為中、大型機種的重要測試地。現為外交部參事的前嘉義縣經發處長江振瑋去年9月表示，該地在短期1至3年將建立跑道、操作區、考場及展示區等基礎設施，中期3到5年則進一步擴展功能與服務，長期5至10年則致力於人才培訓、觀光遊憩、產業及永續發展策略。

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