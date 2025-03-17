壯大MIT無人機 中科院將再釋出騰雲、紅雀三型無人機技術

2023年台北國防航太展擺出的「騰雲二型」無人機。（本報資料照，記者田裕華攝）

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〔記者陳治程／台北報導〕中科院近年因應現代戰場趨勢，研發國造「軍用軍規」無人機有成，外界對各機型發展與精進均有目共睹。為壯大我國無人機產業產能與規模，中科院規劃，在釋出「銳鳶二型」無人機部分技術後，包括「紅雀三型」及「騰雲」系列無人機的部分導控、機體等子系統，也將授權民間合格廠商生產。

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根據中科院最新釋商規劃，中科院將以完成測試驗證的三款無人機作為釋出標的，其中包括已釋出的「銳鳶二型」的生產製造、系統整合、構型設計及技術諮詢；還有待釋出的「紅雀三型」的動力設計組件、通訊電力整合、地面導控平板，以及「騰雲」無人機的複材機體、天線追蹤及自動起降技術等項目，日後皆可由國內廠商洽詢技轉或授權生產。

投入國軍2024年「春節加強戰備」操演的海軍陸戰隊「紅雀二型」無人機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

中科院表示，針對院內技術、服務等專利內容，日後將根據《科技基本法》第3條、第5條規範，訂定實質釋商合作辦法，向國內合格廠商開放技術服務或技術移轉等「有償使用」，除可擴大產業規模、落實國防自主政策，亦能進一步抬升國產機種自製率，擴大向外爭取國際市場訂單的利基。

「紅雀」無人機為中科院研製的小型偵察無人機，主要用於連級野戰部隊的空中目獲，其最新的「紅雀二型」無人機現由海軍陸戰隊操作，未來可望由「紅雀三型」取代；「銳鳶」無人機則為海軍現役無人機，2022年起多次扮演監視共艦動態的要角，已研發完畢的「銳鳶二型」則待軍種採購；「騰雲」無人機則為國造大型無人機，未來可望與美製MQ-9B型機搭檔，形成高、低配置。

2023年台北國防航太展首度展出的中科院「銳鳶二型」無人機，（本報資料照，記者田裕華攝）

中科院表示，若廠商有意申請技術授權、移轉，可徑向中科院提出需求，共同打造台灣無人機自主供應鏈；此外，該授權模式將以「不收權利金、不指定廠商，僅於銷售實績時分潤」進行，全方位開拓市場以爭取國人支持。

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