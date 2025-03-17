讓國造武器「更聰明」 中科院「AI算力中心」將落腳民雄無人機園區

中科院嘗試在我國政府主導研發的生成式AI對話引擎「TAIDE」基礎上，打造ANILA營運管理平台。（取自軍聞社；中科院提供）

相關報導請見

壯大MIT無人機 中科院將再釋出騰雲、紅雀三型無人機技術

國造無人機三箭並進 義竹無人機測試基地將成中、大型機練兵地

請繼續往下閱讀...

〔記者陳治程／台北報導〕「人工智慧」（AI）風潮方興未艾，各式應用如雨後春筍冒出，也將成為我國各式自製無人機的核心技術一環。隨著民雄航太暨無人機園區持續發展，中科院宣布，未來將在此處創設專屬於軍事運用的「AI算力中心」，整合國內大型語言模型和管理平台，提升軍工產、研效能。

賴清德總統曾表示，我國在集權主義擴張威脅下，應加速發展AI技術與主權AI，而行政院長卓榮泰上（2）月初亦宣示推動「AI產業化、產業AI化」目標，持續建置高速運算主機、運資中心、雲端服務平臺等數位基礎建設；中科院表示，無人機園區的「AI算力中心」，即是遵循主權式AI戰略規劃來執行，透過安全、可控、可信賴的算力，擺脫對國外技術與平臺依賴，邁向國防科技AI自主。

中科院表示，該院過去半世紀投入國防自主工作，至今已積累相當的武器研發經驗與數據，隨著AI晶片技術水準提升，未來落腳民雄航太暨無人機產業園區的「AI算力中心」，將運用資料庫及演算法，把人工智慧導入飛彈、雷達與資通電等系統，強化無人機飛控軟體、周邊晶片開發等各式創新應用；並以AI模型精進迭代訓練模擬驗證、自主設計能力精度，加速武器開發效率並降低研發成本。

行政院長卓榮泰今年2月宣示，未來將推動「AI產業化、產業AI化」目標，持續建置高速運算主機、運資中心、雲端服務平臺等數位基礎建設。（擷自行政院官網）

中科院的國防「AI算力中心」將導入數位孿生技術，結合計算流體動力學（CFD）模擬與AI能力，為各型飛彈、無人載具及指揮管制等開發環境，創造虛實整合條件，協助研發人員測試系統設計、系統製造、故障查找，以及裝備操作訓練等，提升訓練品質、效能及可靠度，有效管控測試風險。

中科院進一步補充，該中心的數位孿生系統還可結合「ANILA」營運管理平臺，以既有資料庫、建模參數，在虛擬環境中模擬多元戰場情境，有效提升演習驗證、訓練效率，並降低成本風險，透過持續迭代的戰場情研、指管與武器自主能力，增進智慧決策與作戰靈活性，達成「智慧國防」的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法