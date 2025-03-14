軍情看板》共軍演訓、灰襲有增無減 顧立雄3/19報告四年期國防總檢討

昨（13）日出席立法院外交及國防委員會報告前，接受媒體聯訪的國防部長顧立雄。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕中共近年大幅擴張解放軍海軍艦隊規模，並企圖以聯合戰備警巡、遠海支隊訓練等多重方式，突破第一島鏈並將台海內海化，引發政軍界高度關切；為此，立法院外交及國防委員會（下稱國防委員會）下周三將邀請國防部長顧立雄出席會議，說明國防業務施政現況，並報告最新一期《四年期國防總檢討》（QDR），備席質詢。

立法院下周議程指出，國防委員會下周一（17日）將邀請僑務委員會委員長徐佳青報告業務概況，並備質詢；周三（19日）則邀請顧立雄出席，報告國防業務現況及最新一期《四年期國防總檢討》，並備質詢；周四（20日）則由召委沈伯洋主導，率委參加「世界台灣商會聯合總會」。

請繼續往下閱讀...

圖為國防部2021年《四年期國防總檢討》報告封面。（擷自國防部官網）

《四年期國防總檢討》是依據《國防法》第31條規定，要求國防部在總統上任10個月內定期發布的國防戰略綱領，除統合闡述因應敵情威脅規劃的防衛構想，也會順應戰略架構，透露新一輪建軍、備戰藍圖。

舉例而言，在2017年版報告中，即調整防衛策略為「防衛固守，重層嚇阻」，並強調濱海決勝與不對稱作戰等概念；2021年版報告則延續前版架構，並新增「迫使敵犯台失敗」目標，亦曾透露將發展可大幅增程的空射飛彈、遠距遙攻武器系統，對敵精準打擊，延伸戰略防衛縱深等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法