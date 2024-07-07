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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄軍以為擊毀愛國者與戰機 烏軍喜：擺模型發揮作用

2024/07/07 08:44

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克表示，俄軍在近期的空襲中以為擊中烏軍戰機與愛國者防空飛彈，但實際上是擊中烏克蘭方面製作的「模型」。圖為愛國者飛彈。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，俄軍近期頻頻空襲烏克蘭，烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）6日表示，俄軍在近期的空襲中以為擊中烏軍戰機與愛國者防空飛彈，但實際上是擊中烏克蘭方面製作的「模型」。歐勒什丘克強調，俄軍的飛彈又少了好幾枚。

綜合外媒報導，親俄Telegram頻道日前曾發佈影片，指稱俄軍的「伊斯坎德爾」（Iskander）彈道飛彈在7月3日擊中第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast）的一處機場，導致烏軍Mig-29戰鬥機被摧毀；另外在6日針對敖德薩州（Odesa Oblast）的尤日涅（Yuzhne）地區擊毀愛國者防空系統與雷達。

對此烏克蘭空軍司令歐勒什丘克在他的Telegram轉發影片，並聲稱烏克蘭空軍人員成功地採取「被動防禦措施」，因為俄方聲稱擊毀的Mig-29戰機、愛國者防空系統都是「假的」，是專人製作的高品質「模型」。歐勒什丘克感謝模型製作者，並表示：「敵人的伊斯坎德爾飛彈變得更少了，現在會有更多模型出現。」

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