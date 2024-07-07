14國無人機聯盟再出手 拉脫維亞2500架無人機援烏抗俄

烏克蘭士兵操作FPV無人機。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網站《Militarnyi》報導，拉脫維亞國防部7月5日宣布，將在本月向烏克蘭國防軍移交超過2500架各型無人機，作為國際無人機聯盟援助計畫的一部分。這批無人機總價值400萬歐元（約新台幣1.38億元）。

報導引述拉脫維亞國防部網站公告，首批300架無人機將在近日內運抵烏克蘭。這些無人機由7家拉脫維亞企業生產，涵蓋多種類型和規格。

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拉脫維亞國防部長史普魯茲（Andris Sprūds）表示：「我們與國際無人機聯盟的成員國正持續努力，根據烏克蘭軍方當前需求，提供各種性能的無人機。」

2024年，拉脫維亞國防部為無人機聯盟需求撥款2000萬歐元（約新台幣6.9億元），其中1000萬歐元（約新台幣3.45億元）用於向本國國防工業採購無人機。今年4月和5月，拉脫維亞已向烏克蘭運送了135架各型無人機和電子戰設備，總值約100萬歐元（約新台幣3450萬元）。

無人機聯盟目前包括14個國家，除拉脫維亞和烏克蘭外，還有英國、澳洲、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、法國、德國、義大利、立陶宛、荷蘭、波蘭和瑞典。截至今年6月，參與國已籌集5.49億歐元（約新台幣189.4億元）用於向烏克蘭供應無人機。

該聯盟起源於2023年12月拉脫維亞與烏克蘭國防部長會晤時提出的倡議，並於今年2月17日正式成立，初期由8個國家組成。今年6月初，英國和拉脫維亞代表聯盟開始徵求企業投標，為烏克蘭供應第一人稱視角（FPV）無人機，可執行偵查、監視、通訊中繼等多樣化任務。這批來自拉脫維亞的無人機將加入烏克蘭軍隊的裝備行列。

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