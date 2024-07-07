台版「擊沉演習」登場 海軍「雄三」等各式飛彈月底在九鵬實彈射擊

海軍本月底起在台灣東部、南部海空域實施一系列實彈射擊，圖為海鋒大隊雄三反艦飛彈發射情形。（資料照，國防部提供）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍本月底實施「漢光40號」實兵演習，台灣本島採「實兵不實彈」方式訓練，不過，根據射擊通報資訊顯示，海軍8月底將於台東、屏東以東海空域進行射擊訓練，不僅範圍廣闊，延伸至離岸140公里遠，且空域管制達「無限高」，研判可能涉及艦載防空飛彈、先進反艦飛彈射擊，是否為台版「擊沉演習（SINKEX）」有待觀察。

以美國為首的29國部隊正進行「環太平洋軍演（RIMPAC）」，其重頭戲「擊沉演習（SINKEX）」即將登場，參與操演部隊將以各式反艦武器，擊沉排水量近4萬噸的美軍退役「塔拉瓦」號（Tarawa）兩棲突擊艦。

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另一方面，國軍今年度「漢光40號」實兵演習將於7月22日至7月26日登場，今年演訓並無腳本，著重於考驗各級部隊臨戰應變能力，並採台灣本島「實兵不實彈」、外島「實兵實彈」方式進行，不過，國防部仍規畫部份海空兵力對抗課目，年度實彈射擊訓練也按計畫排定。

值得注意的是，交通部航港局5日發布的射擊通報資訊顯示，海軍司令部將於7月30日至8月30日之間，進行為期一個月的對海、對空武器實彈射擊訓練，主要操演區有三塊，其一為台東、屏東以東，綠島、蘭嶼以西的海、空域，射高包括18000呎（約5486公尺）以下、25000呎（約7620公尺）以下及「無限高」；其二為自台灣東部沿岸延伸至綠島、蘭嶼以東的海、空域，東界距離本島海岸線超過140公里，射高為18000呎以下及「無限高」；其三為恆春、蘭嶼以南海、空域，管制高度為18000呎以下。

海軍司令部自7月30日至8月30日期間，在台灣東南部、南部海、空域進行一系列實彈射擊，不僅範圍廣大，還有「無限高」彈種。（取自交通部航港局網站）

值得注意的是，以往國軍在東南外海進行長距離精準飛彈射擊驗證，多以負責飛彈研發、產製的中科院為主，此次射擊通報則顯示，這場操演由海軍司令部操刀，因此可能以海軍現役武器為主軸。

根據公開資訊，海軍現役反艦飛彈部分，主要以射程150公里的國造「雄風二型」、「雄風三型」反艦飛彈，以及性能相似的美製「魚叉」飛彈為主，這些飛彈被操作陸基反艦飛彈的海鋒大隊，以及各式艦艇廣泛使用；海軍另配合海空戰力提升計畫採購特別預算案，籌獲外傳射程達400公里的增程版「雄風三型」飛彈，除了撥交海鋒大隊，未來也將成為新一代輕型巡防艦的反艦武器。

至於海軍現役防空飛彈部分，海軍基隆級驅逐艦、成功級、派里級與濟陽級巡防艦皆採用美製「標準」系列防空飛彈，玉山級兩棲船塢運輸艦與沱江級巡邏艦則搭載國造「海劍二」防空飛彈。這款射程可達30公里的防空飛彈，雖尚無公開射高數據，但外傳可觸及國軍射擊通報界定「無限高」的空層以上。

海劍二防空飛彈為海軍新一代水面艦主力防空飛彈，圖為玉山艦斜射版海劍二飛彈發射箱。（資料照）

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