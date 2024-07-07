首長及將官座車傳用到中國製行車紀錄器恐洩密 軍方下令全面大清查

軍方下令全面對包括將官座車丶指揮官戰備督導車在內的各式軍用行政車輛進行清查，車上的行車紀錄器是否有用到中國廠牌再貼牌偽混為台灣產品，以維護高階軍事首長的行蹤安全。圖為憲兵自去年起採購新型偵防車、警備車，藉此汰換服役超過15年的老舊車輛。（取自憲兵指揮部臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕在野立委先前指控軍方多個部隊單位安裝的光電設施及電腦設備，得標廠商竟然違約使用中國製產品設備，國防部軍備局則公布部分清查結果，表示已立即拆除停運，將諮詢法務懲處作為。但包括將官座車丶指揮官戰備督導車在內的各式軍用行政車輛，車上的行車紀錄器，也被立委質疑可能使用到中國廠牌再貼牌偽混為台灣產品，將會使得高階軍事首長的行蹤有外洩之虞。

國防部今天表示，現已對各單位安裝之行車紀錄器實施全面調查，如查獲中國品牌設備則立即停止使用，防杜資安罅隙。

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國防部指出，國軍車輛出勤使用行車紀錄器等攝錄影設備，係為確保駕駛行車安全及道路行駛權利。國防部各式公務車輛安裝行車紀錄器均依「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」辦理申請及管制。

儘管軍方三令五申，要求得標廠商不得使用中國廠牌產品及設備，但仍有不肖廠商心存投機，在光電設備丶電腦系統的部分零組件設備上，違約使用中國設備，軍方人士說，有關軍用行政車輛使用的行車紀錄器是否使用中國生產設備，或是以貼牌方式混裝為台灣品牌設備，日前已下令全面大清查，只要查到任何一件有此情事，一律先行更換，並追究失職人員及違約廠商責任。

軍方人士說，軍用行政車輛包括將官行政用車丶各級指揮部指揮官的戰備督導車在內，由於是由重要軍職指揮官丶參謀業務主管在使用，廠商若是違約使用中國製的行車紀錄器，很可能會因為行車紀錄器有後門的系統裝置，造成軍事首長丶各級指揮官的行蹤外洩，遭到有心人士掌控。

民眾黨立委黃國昌6月底揭露，陸軍蘭陽地區指揮部光電標租案，被聯合再生集團旗下的永梁公司違約裝上中國製太陽能逆變器。7月4日再爆料稱，聯合再生不只逆變器，甚至連接網路的路由器及控制用工業電腦，全都是中國製造，其中還包含中國華為生產的路由器。國防部軍備局公布部分清查結果，表示已立即拆除停運，將諮詢法務懲處作為。

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