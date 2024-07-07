擴大軍事新聞影響力！ 78歲軍聞社「串」門子首日即吸粉萬人

國軍官媒「軍聞社」在78歲社慶之際，挺進新興社群平台「串（Threads, 又譯脆）」，並發布軍校畢業季相關照片、影片獲好評。（取自軍聞社Threads）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕隸屬於國防部政戰局的國軍官方媒體「軍聞社」今日過78歲生日，這家近年已進軍Youtube、Instagram的老牌軍媒，趁著社慶之時挺進新興社群平台「串（Threads, 又譯脆）」，藉此擴大國防新聞、國軍動態曝光度與影響力。而軍聞社第一篇以軍校畢業季為主題的串文發布一天內，吸引超過500人按讚，官方帳號也已獲1萬人追蹤。

「軍聞社」今日正式啟用官方Threads，發布第一則串文分享軍校生畢業季相關照片、影片，串文陳述，在軍聞社成立78之年之時，決定跳入這個激烈的戰場，並邀請各界支持國防、關注國軍動態，同時邀請網友分享最好看的畢業照、軍服照，或者今年最棒的畢業歌。這則串文在短短一天內，已獲得超過500名網友按讚，軍聞社官方Threads帳號也已獲1萬人追蹤。

國軍官媒「軍聞社」在78歲社慶之際，挺進新興社群平台「串（Threads, 又譯脆）」，並發布第一則串文。（取自軍聞社Threads）

由於民眾的閱聽習慣不斷改變，民國35年成立的軍聞社除了持續專注文字、照片採訪，近年亦著重於影片、短影音呈現，陸續開設Youtube、X、Flickr、Facebook、Instagram等社群平台，運用多重管道期盼增加國人對軍事動態的了解。

Thread為擁有Facebook、Instagram的美國科技巨頭Meta旗下新社群平台，去年7月上線迄今，供用戶發布文字、照片或影音，Meta創辦人暨執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）上周表示，全球Thread的每月用戶已達1.75億人。

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