愛沙尼亞送來「西北風」 便攜式防空飛彈系統助烏抗俄

克羅埃西亞部隊的「西北風 3」便攜式防空飛彈系統。（取自克羅埃西亞國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍聞網《Militarnyi》報導，愛沙尼亞國防部 （Estonian Ministry of Defense）6日在社群平台X上宣布，已向烏克蘭提供一批「西北風」（Mistral）便攜式防空飛彈系統（MANPADS），作為對烏克蘭軍援的一部分。這批武器將強化烏克蘭的防空能力，協助擊落俄羅斯持續攻擊的無人機和巡弋飛彈，為烏克蘭在戰場上提供更多安全保障。

愛沙尼亞軍隊在2023年演習中使用「西北風」便攜式防空飛彈系統。（取自愛沙尼亞國防部）



「西北風」是一種由法國設計，歐洲飛彈製造商MBDA生產的便攜式防空飛彈系統。它主要用於攔截敵方直升機、飛機、巡弋飛彈和無人機。該系統包括一個密封的運輸和發射容器內的飛彈、一個帶瞄準裝置的三腳架和一個電源。防空飛彈配備紅外線導引頭，能夠鎖定具有熱特徵的空中目標。

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「西北風」系統的最新型號「西北風 3」可以在惡劣天氣條件下，以及一天中的任何時間，在0.5到7.5公里的距離和高達3公里的高度攔截各種空中目標。其性能優越，已在全球30個國家的軍隊和海軍服役。

據報導，此次愛沙尼亞提供「西北風」防空飛彈系統給烏克蘭，是繼6月份宣布的軍事援助計劃的延續。愛沙尼亞國防部表示，這批武器旨在最大程度地幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略者，強化烏軍的防空能力。

歐洲飛彈製造商MBDA在2024年3月宣布，將提高「西北風 3」便攜式防空飛彈系統的生產速度，以滿足全球市場對該系統的需求。這也反映出當前國際局勢下，對便攜式防空飛彈系統的需求不斷增長。

報導提到，愛沙尼亞向烏克蘭提供「西北風」防空飛彈系統，展現了其堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的立場。這也是國際社會對烏克蘭軍事援助的一個最新例證。烏克蘭在戰場上獲得更多先進武器，將有助於其抵抗俄羅斯的侵略，並在戰場上取得更多勝利。

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