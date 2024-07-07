「劍翔」反輻射無人機量產114年度結案 「巡飛彈」接棒量產

中科院航研所在2023年11月展示「劍翔」反輻射無人機系統及其發射儎台。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國國防合作安全局（DSCA）今年6月公布，美國批准向台灣出售Switchblade 300彈簧刀自殺無人機及ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，軍方人士今天指出，隨著中國軍事威脅日益升高，我方內部評估認為美國供售的各型攻擊型無人機，數量仍不足我方防衛所需，我國也將啟動國造攻擊型無人機的量產計畫，「巡飛彈」1型丶2型的量產任務預計將會列入114年度國防部預算項目之一。

此外，列在海空戰力提升特別預算項目內的「劍翔」反輻射無人機量產計畫，將在114年度執行完成，據了解，中科院內部仍持續針對「劍翔」系列無人機進行性能提升，性能提升型的「劍翔」系列無人機可望以小批量產製模式生產，並且改列為一般年度預算。

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美方此次批准軍售中的彈簧刀自殺無人機系統，包含720架Switchblade 300彈簧刀自殺無人機（內含35架全套裝備飛彈AUR），以及101架具火控系統的無人機，也包括相關後勤維保訓練費用；至於ALTIUS無人機部分則包含291架ALTIUS 600M-V系統以及相關後勤維保訓練費用，包括部分訓練用無人機。

中科院在「2023年臺北國際航太暨國防工業展」，首度展出「巡飛彈2型」無人機。（資料照）

在美方軍售台灣攻擊型無人機的同時，軍方內部也已啟動新一波國造攻擊型無人機的量產計畫。軍方人士說，劍翔系列無人機可針對敵方雷達站丶艦載雷達進行鎖定與攻擊，而1型丶2型巡飛彈則主要是擔任單兵攻擊丶基層部隊反裝甲等攻擊任務，兩者任務有所區隔。

中科院研發的「巡飛彈1型」為單兵裝備，規格近似彈簧刀300，具有快速部署，操作方便等特性。根據中科院官方數據，「巡飛彈1型」的滯空時間約15分鐘，導控距離則超過10公里，對單兵或是小部隊作戰防禦而評，相當實用。

「巡飛彈2型」的滯空時間比1型久，中科院曾指出，巡飛彈2型可以影像／紅外線／微波尋標器等方式，進行「視距外」偵察打擊；全系統提供機動靈活的發射方式，可以採用多聯裝的發射箱裝置，實施「群攻」作戰，發射箱可以疊加上去，讓發射箱的數量一直增加，並能安裝在艦上或機動車輛。

中科院曾發布「反輻射系列無人機」應用影片，模擬大批劍翔反輻射無人機及巡飛彈2型形成「蜂群」，對敵航艦打擊群施以飽和攻擊，雄三反艦飛彈則趁勢重創敵航艦。（擷取自中科院影片）

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