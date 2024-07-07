「海鯤號」潛艦擬9月海試、明年第一季打操雷 後續艦料件陸續備妥

國造潛艦海鯤號預計今年9月海試，明年將射擊操雷，相關驗證結果將牽動後續艦量產事宜。（資料照，台船提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國籌獲新一代國造潛艦續獲進展，據了解，原型艦「海鯤號」光電桅杆若性能無虞，將於今年9月啟動海測（SAT），待操雷相關設備年底運抵後，明年將進行操雷射擊驗證。這項測試結果將與7艘總金額2840億元的後續艦量產息息相關，對於後續艦的料件與造艦前準備工作，相關單位都陸續備便。

海鯤號潛艦在去年9月下水後，隨即進行泊港測試（HAT），由於海軍、台船等對此事相當慎重，因此皆強調測試「沒有時間表」。另外，我國向L3 Harris公司採購的光電潛望鏡（光電桅杆）交貨期程雖曾延宕數月，在國安會諮委黃曙光的多次催貨下，今年5月終於獲得這項關鍵裝備，現已安裝於海鯤號之上，並進行後續驗證工作。

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在海鯤號潛艦完成泊港測試後，接著將進行海測（SAT），據了解，海鯤號潛艦海測將於今年9月實施，屆時將駛至我國外海，進行浮航測試、潛航測試，台船董事長鄭文隆、黃曙光也將搭乘海鯤號一同出海。由於海鯤號須在海測階段發射一枚操雷，確認戰鬥系統可符合作戰需求，操雷測試平台與系統預計於年底運抵台灣，明年第一季完成戰鬥系統相關驗證工作，並將依約於明年11月以前交付海軍。

值得注意的是，國防部擬編列跨15年度、總金額2840億元預算，以「3+2+2」方式籌獲7艘海鯤號後續艦，並獲總統府、行政院高層支持，相關預算預計自明（2025）年起編列至2039年。若計畫順利，7艘後續艦將間隔一年6個月陸續打造，第一艘後續艦可望於後（2026）年初開工，第二艘則將於2027年下半年啟造。

由於我國首度建造中型潛艦，各界對此事都相當慎重，國防部長顧立雄昨也強調，潛艦原型艦正在做泊港測試，之後進行海上測試，相關經費編列後若要動支，要等原型艦通過海測後。不過，相關單位都已陸續備便料件與造艦前準備工作，待原型艦通過海測，即可依預算、依期程陸續建造。

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