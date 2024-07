印度展示高原作戰輕型戰車「佐拉瓦爾」 強化中印邊境防衛

印度陸軍預計在2027年正式將佐拉瓦爾輕型戰車編入現役。(取自DRDO專頁)

〔編譯陳成良/綜合報導〕印度國防研究開發局(DRDO)7月6日在古吉拉特邦(Gujarat)的哈齊拉(Hazira)開始測試其輕型戰車「佐拉瓦爾」(Zorawar)。據《印度今日新聞網》(India Today)獨家報導,這款戰車是由DRDO與印度跨國企業拉森特博羅公司(L&T)聯合研發,旨在滿足印度陸軍在東部拉達克(Ladakh)地區因應中國在實際控制線(LAC)對面部署的需求。

據報導,佐拉瓦爾輕型戰車重達25噸,是印度首次在短短2年內完成設計並準備進行試驗的戰車。該戰車具有兩棲能力,可以輕鬆爬升陡峭的山坡,並比印度現有的T-72和T-90重型戰車更容易穿越河流和其他水域。

戰車以19世紀印度名將佐拉瓦爾·辛格(Zorawar Singh)命名,他曾在1834至1841年期間領導多次軍事遠征,將拉達克地區納入喀什米爾王國的統治之下,並曾深入西藏西部地區進行軍事行動。

考慮到俄烏衝突的經驗教訓,佐拉瓦爾戰車還整合了無人機(UAV)和游蕩彈藥系統。它還配備了主動防護系統,旨在保護作戰車輛免受反戰車飛彈和砲彈的攻擊。印度陸軍希望這種輕型坦克具備兩棲能力,使其能夠在河流地區部署,包括東部拉達克的班公錯湖(Pangong Tso Lake)。

DRDO主席卡馬特(Samir V. Kamat)在接受《印度今日新聞網》專訪時表示,他預計完成全部試驗週期並進入採購階段需要約1年半時間,因此第一批戰車應該會在2027年準備就緒。

印度陸軍已下訂59輛佐拉瓦爾戰車,並計畫採購總計354輛輕型戰車,以便軍隊在高原地區更快速部署和提高機動性。這些戰車將用於因應中國在實際控制線沿線部署的大量類似裝甲部隊。

印度軍方已在邊境地區部署了大量戰車,以制衡在該地區引入輕型戰車的中國軍隊。佐拉瓦爾戰車的研發和部署,凸顯了印度在邊境地區加強軍事實力的決心,同時也反映了該地區日益緊張的地緣政治局勢。

#WATCH | Exclusive footage of the light tank Zorawar developed jointly by DRDO and Larsen and Toubro. The tank project being developed for the Indian Army was reviewed by DRDO chief Dr Samir V Kamat in Hazira, Gujarat today. The tank has been developed by the DRDO to meet the… pic.twitter.com/bkJHdWkoWo