影片瘋傳！俄軍疑用北韓砲彈膛炸 3大兵當場慘死

近日有數名俄國大兵在操作高射砲時,疑似使用北韓提供的彈藥後突然發生膛炸,幾名大兵慘遭炸死的驚悚影片在網上瘋傳。(圖翻攝自X平台)

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭已持續2年多,近期北韓被發現向俄羅斯提供彈藥、飛彈等軍武,以填補俄軍在前線戰損。不過近日有數名俄國大兵在操作高射砲時,疑似使用北韓提供的彈藥後突然發生膛炸,幾名大兵慘遭炸死的驚悚影片在網上瘋傳,引發熱議。

根據《基輔郵報》報導,烏克蘭軍事部落客「Оперативний ЗСУ」本月4日在Telegram曝光一段影片,據稱拍攝地點為烏國境內某一處戰場,畫面中可以看到當時有3名俄軍士兵在操作口徑57毫米С-60高射砲(AZP S-60),下一秒竟發生膛炸,砲體當場被炸毀,操作的3名士兵也慘死。該影片曝光後隨即被轉發到X平台,掀網友熱議。

57毫米С-60高射砲原先被蘇聯軍隊廣泛運用,1970年代以後慢慢被其他更先進的武器取代,不過俄軍在烏國戰場損耗快速,不得不搬出這款「老古董」。此外,北韓現今仍在使用該武器,因此也生產匹配彈藥並提供給俄羅斯,據稱網傳影片中俄軍使用的正是北韓送來的彈藥,結果發生意外。

《基輔郵報》指出,這不是俄軍第一次在侵略烏國行動中使用蘇聯時期武器或彈藥發生傷亡,原因可能是大兵不知如何正確操作發生疏忽,也可能是北韓生產的彈藥本身存在問題,導致發射時爆炸。

