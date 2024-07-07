伊朗薩漢德號驅逐艦 進港維修竟意外沉船

伊朗海軍薩漢德號驅逐艦在母港阿巴斯港維修時意外沉沒。（擷取自X平台 @Tasnimnews_EN）。

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據伊朗官方媒體指出，伊朗海軍的薩漢德號驅逐艦（IRIS Sahand）今（7）日在進港維修時，意外沉沒。

《美聯社》報導，伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指出，薩漢德號今日在碼頭維修時，因水箱進水，導致船身失去平衡，且有人員因此受傷送醫，不過IRNA補充說，由於該水域的水深較深，薩漢德號仍有機會回復平衡。

請繼續往下閱讀...

薩漢德號得名自該國北部一座火山，該艦花費了6年打造，於2018年12月正式服役，艦上配有艦載反艦飛彈、艦載防空飛彈、防空艦炮以及複雜的雷達與反偵測系統。

外媒《Naval News》指出，薩漢德號出事的地點是在其母港阿巴斯港（Bandar Abbas），而薩漢德號船齡僅12年，是該國最為先進的軍艦之一。

Iranian Naval Vessel Sahand Suffers Incident at Bandar Abbas Dock



An incident involving the #Iranian naval vessel Sahand occurred at the Bandar Abbas dock, causing minor damage and prompt stabilization efforts. Sahand lost balance while undergoing repairs due to water intrusion. pic.twitter.com/nZ2W4QYI0W — Tasnim News Agency （@Tasnimnews_EN） July 7, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法