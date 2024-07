伊朗薩漢德號驅逐艦 進港維修竟意外沉船

伊朗海軍薩漢德號驅逐艦在母港阿巴斯港維修時意外沉沒。(擷取自X平台 @Tasnimnews_EN)。

〔即時新聞/綜合報導〕據伊朗官方媒體指出,伊朗海軍的薩漢德號驅逐艦(IRIS Sahand)今(7)日在進港維修時,意外沉沒。

《美聯社》報導,伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社(IRNA)指出,薩漢德號今日在碼頭維修時,因水箱進水,導致船身失去平衡,且有人員因此受傷送醫,不過IRNA補充說,由於該水域的水深較深,薩漢德號仍有機會回復平衡。

薩漢德號得名自該國北部一座火山,該艦花費了6年打造,於2018年12月正式服役,艦上配有艦載反艦飛彈、艦載防空飛彈、防空艦炮以及複雜的雷達與反偵測系統。

外媒《Naval News》指出,薩漢德號出事的地點是在其母港阿巴斯港(Bandar Abbas),而薩漢德號船齡僅12年,是該國最為先進的軍艦之一。

