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伊朗薩漢德號驅逐艦 進港維修竟意外沉船

2024/07/07 23:36

伊朗海軍薩漢德號驅逐艦在母港阿巴斯港維修時意外沉沒。（擷取自X平台 @Tasnimnews_EN）。

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據伊朗官方媒體指出，伊朗海軍的薩漢德號驅逐艦（IRIS Sahand）今（7）日在進港維修時，意外沉沒。

《美聯社》報導，伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指出，薩漢德號今日在碼頭維修時，因水箱進水，導致船身失去平衡，且有人員因此受傷送醫，不過IRNA補充說，由於該水域的水深較深，薩漢德號仍有機會回復平衡。

薩漢德號得名自該國北部一座火山，該艦花費了6年打造，於2018年12月正式服役，艦上配有艦載反艦飛彈、艦載防空飛彈、防空艦炮以及複雜的雷達與反偵測系統。

外媒《Naval News》指出，薩漢德號出事的地點是在其母港阿巴斯港（Bandar Abbas），而薩漢德號船齡僅12年，是該國最為先進的軍艦之一。

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