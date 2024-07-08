留美軍校生徐皓明外婆6日返台就醫 母親復原良好已轉一般病房

空軍官校學生徐皓明（中）獲美空軍官校公費留學就讀，並在今年五月底畢業，媽媽及外婆也赴美參加畢業典禮，卻遇到重大車禍受傷。（圖：取自王立楨臉書專頁）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國留美空軍官校學生徐皓明母親與外婆5月赴美參加他的畢業典禮，卻發生嚴重車禍就醫，在社會各界紛慷慨解囊相助後又傳出好消息，空軍司令部表示，徐皓明外婆已於6日晚間抵台就醫，上月先行返台的徐母恢復情況正常，已於1日轉入一般病房療養。

徐皓明為我國空軍官校成績優異的學生，因而獲美國空軍官校公費留學機會，但徐皓明今年5月底畢業時，其母親、外婆赴美參加前往畢業典禮，卻遭遇重大車禍受傷，致使兩人頸椎受傷開刀。國軍立即啟動救助機制，民間單位聽聞徐家不寬裕的情況後，也發動募款行動，為徐母、外婆籌獲醫療與後續支應費用。

在美、台醫療團隊等協助下，徐皓明的母親與外婆逐漸恢復，並屢傳好消息。空軍司令部表示，徐皓明與外婆已於6日晚間9點23分返抵國門，並於晚間10點43分抵達三軍總醫院，空軍感謝各界對徐皓明及其家人的關心與協助，再次代表徐皓明，向各界致上最高敬意。

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空軍表示，由於近期徐皓明外婆傷勢恢復良好，為加速返國，經台、美醫療團隊密集評估風險後，仍採取美國境內由醫療專機併華航定期班機醫療轉送方式，護送徐皓明與外婆一同回台。

對於能夠順利完成任務，空軍表示，UIA聯合國際救援團隊與台灣奇美醫院所組成的專業醫療團隊功不可沒，並在中華航空公司全力協助下才能順利完成，後續將於三軍總醫院實施一連串醫療檢查、治療。

另外，先行於6月24日返台的徐皓明母親，傷勢亦逐漸復原，空軍表示，徐母在國防部軍醫局協助下，經三軍總醫院優質團隊照護後，恢復情況正常，已於7月1日轉入一般病房療養。

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