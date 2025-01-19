軍情看板》國軍今年預算被刪、凍多少 立院1/21前表決大戰見真章

立法院院會預計於21日將今年度中央政府總預算三讀。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團針對今年度中央政府總預算提出通刪939億元的原則，其他預算提案將於本周表決，預計趕在1月21日立法院本會期結束前塵埃落定。由於總預算案攸關國軍潛艦國造、無人機籌獲、人員交流等所需經費，國防部昨日、今日接連發布數則新聞稿表達立場，期盼立院黨團們能轉向支持重大建軍政策。

立法院院會17日表決通過立法院國民黨團、民眾黨團協商後的明年度中央政府總預算通案刪減原則，預計將刪減總預算的3％、939億7500萬元，另有800多案攸關刪減172億元預算的提案。立法院預劃於21日、本會期結束以前，三讀通過今年度中央政府總預算案，屆時有哪些預算獲得立委支持而保留、哪些受到國會監督而有所調整，將一併見真章。

雖然三個主要政黨都未獲得立法院過半席次，但執政黨民進黨只有51席，國民黨有52席、民眾黨8席，另有2席無黨籍立委，現為「朝小野大」局面。

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國造潛艦海鯤號。（資料照）對此，國防部與其他中央部會，近日紛紛大動作地發布新聞稿表明立場，期盼今年度預算能獲得立委支持。國防部昨日下午表示，國防預算是支持建軍備戰，嚇阻強敵入侵，進而確保國人生命安全的重要基石，籲請立委理性監督。國軍羅列包含國造潛艦、後勤費用、無人機與攸關全民國防的相關預算，並指部分預算在立院委員會審查階段已遭刪、凍，鉅額刪凍額度將對國軍造成不利影響。

國防部今天下午再度透過新聞稿，針對「國外旅費及出國教育訓練費」遭刪減且無法流用情形表示，國軍推動官兵赴外受訓，以汲取戰術戰法與實戰經驗，為強化國軍戰力所必須，通刪15％預算對精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利的影響。

對於立法院國民黨提案凍結今年度潛艦國造預算18億元，海軍今日則表示，潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，原型艦正持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，籲請立法院支持後續艦20億元預算全數照列。







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