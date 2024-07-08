俄羅斯暗示修改核武政策 全球憂核戰陰影再起

2022年4月20日，俄羅斯稱發射成功新型載核「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭已持續約2年4個月，雙方陷入僵局。然而，近期莫斯科當局釋放出可能調整核武政策的訊息，為國際局勢投下一顆震撼彈，引發全球對於核戰風險升高的擔憂。

美國《新聞週刊》（Newsweek）7月6日報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）近日表示，烏克蘭戰爭的發展讓莫斯科認為有必要調整俄羅斯的核武政策。他直言，在當前的局勢下，「傳統意義上的核威懾已無法完全發揮作用」，暗示俄羅斯未來可能採取更積極、甚至先發制人的核武立場。

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報導指出，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對於核武的態度一直曖昧不明。一方面，他強調俄羅斯不需要使用核武來達成目標；另一方面，俄羅斯卻又頻頻舉行核武演習，包括今年6月在俄羅斯南部和盟友白俄羅斯境內舉行的戰術核武演習，挑動國際社會敏感神經。

更令人擔憂的是，普廷上個月在聖彼得堡國際經濟論壇上暗示，可能會修改俄羅斯的核武政策。他將其形容為「與時俱進」的文件，並強調克里姆林宮「不排除對該政策做出任何修改」。這番言論為俄羅斯未來的核武政策走向埋下伏筆，也加劇了國際社會的不安。

事實上，俄羅斯國內一直存在著主張對西方採取強硬態度的鷹派聲音。例如，前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）便多次公開發表核武威脅言論，克里姆林宮的宣傳機器也暗示可能對支持烏克蘭的西方國家發動飛彈攻擊。種種跡象顯示，俄羅斯試圖將核武作為籌碼，向西方國家施壓，企圖扭轉目前在烏克蘭戰場上的劣勢。

莫斯科智庫「世界經濟與國際關係研究所」（Institute of World Economy and International Relations）學者特列寧（Dmitri Trenin）主張，俄羅斯應該修改核武政策，將「當核心國家利益面臨威脅時，可以使用核武器作為先發攻擊手段」明確納入其中。他認為，此舉是為了讓西方國家明白，「介入與俄羅斯的衝突將付出代價，無法置身事外」。

面對俄羅斯的核武威脅，美國和北約盟國在軍援烏克蘭的議題上一直謹慎行事，試圖在不激化衝突的前提下，協助烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。華府非營利組織「 武器管制協會」（Arms Control Association）執行主任金波（Daryl Kimball）則呼籲，俄羅斯和美國應該盡快恢復已中止的核風險降低和軍備控制對話，避免因誤判而引發核武衝突，將全球推向毀滅邊緣。

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