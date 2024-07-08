刻不容緩！專家：北約需贏得「彈藥戰爭」才能保衛烏克蘭

專家警告，北約若不解決彈藥問題，烏克蘭戰爭恐將無止盡。圖為萊茵金屬公司（Rheinmetall）的一名技術人員在該公司工廠組裝155公厘砲彈。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏衝突已持續近2年4個月，烽火遍及廣袤的東歐平原，雙方深陷漫長的消耗戰。然而，隨著戰事膠著，一個隱形的戰線逐漸浮上檯面，成為左右戰局的關鍵因素：彈藥供應。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）7月5日刊登一篇由大西洋理事會智庫（Atlantic Council）歐亞中心非常駐研究員特姆尼奇（Mark Temnycky）撰寫的評論文章。他指出，即將於9日登場的2024年北約峰會，除了持續關注烏克蘭局勢外，更需要將國防採購列為優先討論事項，否則俄羅斯的侵略戰爭恐將演變成一場看不到盡頭的消耗戰，而這對烏克蘭、歐洲乃至整個世界都不是好消息。

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特姆尼奇指出，儘管北約國家在去年的峰會上做出一系列承諾，包括增加國防支出、提供烏克蘭軍事裝備等，試圖在物質上支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略，但近一年來，俄羅斯不僅在戰場上取得局部進展，更重要的是，他們在彈藥生產上取得了令人憂心的優勢。據報導，俄羅斯目前的火砲彈藥產量幾乎是美國和歐洲的3倍。此外，俄國還不斷向北韓和伊朗購買軍備，試圖透過「以量取勝」的方式，壓垮烏克蘭的抵抗意志。

相較之下，歐盟和美國對烏克蘭的援助卻屢屢出現延宕，這看在焦急的烏克蘭人眼中，無疑是種煎熬。以歐盟為例，一項新的援助方案在2023年6月提出後，因為成員國對援助金額、分配方式等議題存在分歧，導致援助遲遲無法到位，延宕了整整8個月，直到今年2月才終於通過。同樣地，美國國會在2023年10月提出的新一輪對烏克蘭的國防和人道援助方案，也因為共和、民主兩黨爭論不休，拖延到今年4月才過關。

特姆尼奇直言，就在歐美國家忙於內部政治角力的同時，烏克蘭卻面臨著越來越嚴峻的彈藥短缺困境。在2023年秋冬之際，烏軍甚至被迫調整戰略，優先考慮減少傷亡和保護平民，導致部分辛苦奪回的領土再次落入俄軍手中。

面對彈藥供應上的巨大落差，特姆尼奇建議北約應該採取更積極的行動，並且將以下三點列為首要任務：加強成員國之間的技術共享，提升軍事互通性，建立更有效率的生產體系；擴大國防工業規模，升級改造現有的老舊軍工廠，以提升產能，更快地生產武器裝備；並在此基礎上，加速對烏克蘭的軍事援助，讓烏克蘭能夠在最短的時間內獲得所需的武器裝備。

特姆尼奇最後警告，北約如果無法正視並解決彈藥供應問題，持續延宕對烏克蘭的軍事援助，只會讓俄羅斯有機會重整旗鼓，將這場原本就不該發生的戰爭無限制地拖延下去，最終將造成更多無辜生命傷亡，而這絕非任何一個愛好和平的人們樂見的結果。

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