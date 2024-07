國軍罕見英文廣播驅離共機 疑提醒國際機艦注意動向

中共直升機示意圖。(資料照,國防部提供)

〔記者蔡宗憲/屏東報導〕中國機艦持續襲擾台灣,利用各種方式進入周邊海空域,國軍一向使用華語進行驅離廣播,僅針對其他國家機、艦才使用英文,不過,軍事粉專7日卻罕見記錄,國軍使用中、英文雙語進行廣播驅離,引發軍事迷關注,認為應是提醒國際機、艦注意中國軍事動向。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄,7月7日下午15時49分,中共軍機進入我西部空域,空軍罕見以中英文廣播驅離,先是說:「中華民國空軍廣播,位於台灣西部空域的中共軍機注意,擬以進入我空域,影響我飛航安全,立即迴轉脫離。」

接者,軍方人員使用英文表示,「R.O.C. AIRFORCE ON GUARD, ATTENTION! PLA AIRCRAFT OVER WEST OF TAIWAN, YOU HAVE ENTER OUR AIRSPACE, INFLUENCE OUR FLIGHT SAFETY, GET AWAY!」其為近年首次對共機採用英文廣播的記錄。

「Taiwan ADIZ」分析,我國空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象,一般是中共艦載直升機,是否特別使用英文廣播的用意,是通知周邊的外國機艦注意,值得關注。

