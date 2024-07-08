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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍罕見英文廣播驅離共機 疑提醒國際機艦注意動向

2024/07/08 13:51

中共直升機示意圖。（資料照，國防部提供）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國機艦持續襲擾台灣，利用各種方式進入周邊海空域，國軍一向使用華語進行驅離廣播，僅針對其他國家機、艦才使用英文，不過，軍事粉專7日卻罕見記錄，國軍使用中、英文雙語進行廣播驅離，引發軍事迷關注，認為應是提醒國際機、艦注意中國軍事動向。

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，7月7日下午15時49分，中共軍機進入我西部空域，空軍罕見以中英文廣播驅離，先是說：「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域的中共軍機注意，擬以進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

接者，軍方人員使用英文表示，「R.O.C. AIRFORCE ON GUARD, ATTENTION! PLA AIRCRAFT OVER WEST OF TAIWAN, YOU HAVE ENTER OUR AIRSPACE, INFLUENCE OUR FLIGHT SAFETY, GET AWAY!」其為近年首次對共機採用英文廣播的記錄

「Taiwan ADIZ」分析，我國空軍對於沒有表明高度的廣播驅離對象，一般是中共艦載直升機，是否特別使用英文廣播的用意，是通知周邊的外國機艦注意，值得關注。

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