絕殺海馬斯？俄軍首次公開S-350防空系統實戰畫面

俄羅斯新一代S-350「勇士」（Vityaz）中程地對空飛彈系統。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍事新聞網站《Defence Blog》報導，俄羅斯國防部近日首次公開新一代S-350「勇士」（Vityaz）中程地對空飛彈系統，在烏克蘭東部頓內次克地區部署和運作的畫面。根據俄羅斯國防部7月6日發布的消息，這套先進的防空系統已在當地一個飛彈旅投入使用。

據報導，S-350是由俄國阿爾瑪茲－安泰集團（Almaz-Antey）研製的最新型防空系統，每個發射架配備12枚地對空飛彈彈，俄方宣稱該系統具有獨特的全自主作戰模式。

據俄方公布的資料，S-350的一大特點，是採用了高機動性的9M96D和9M96DM飛彈，射程分別為60公里和120到130公里。這些飛彈配備了「石板」（Slate）系列主動雷達導引頭和氣動控制帶，能夠攔截進行極端快速轉向（最高達25倍重力加速度）的各種飛行器和飛彈。

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俄軍一名代號「列夫」（lev）的指揮官接受《俄新社》採訪時表示，S-350曾同時攔截12枚「海馬斯」（HIMARS）發射的火箭彈。他聲稱：「最近我們反制了一次大規模海馬斯火箭齊射，約12至16個目標。系統成功攔截了所有火箭，沒有一枚達到預定目標。」

據報導，俄國官媒聲稱，S-350還能夠攔截美製MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）飛彈和敵方無人機，包括固定翼飛機。然而，這些說法中引發了質疑，有評論認為這些報導僅是針對潛在外國買家的宣傳話術。

實際上，烏克蘭武裝部隊聲稱已多次成功突破S-350防禦，並實施高精度打擊目標。

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