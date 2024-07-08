烏克蘭無人機深入俄境發動攻擊 莫斯科揚言報復

俄羅斯西南部沃羅涅日州（Voronezh）一處軍事設施遭無人機襲擊起火，冒出陣陣濃煙。（取自Telegram）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰火延燒近2年5個月，雙方衝突不僅限於烏克蘭境內，近期更出現戰火外溢趨勢。俄羅斯西南部沃羅涅日州（Voronezh）一處軍事設施7月7日遭無人機襲擊起火，莫斯科當局揚言，將對烏克蘭境內目標展開報復，烏俄緊張局勢再度升溫。

根據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，俄國遭到攻擊的目標，是位於沃羅涅日州波德戈連斯基區（Podgorensky district）一處外傳存放彈藥的倉庫。沃羅涅日州州長古謝夫（Aleksandr Gusev）證實了這起事件，並表示當地已宣布進入緊急狀態，同時緊急疏散附近居民。

古謝夫指出，事發當時，俄方防空系統偵測到數架無人機入侵領空，隨即展開攔截行動，其中1架無人機殘骸墜落後，引燃這座倉庫並引發爆炸。雖然這起事件沒有造成人員傷亡，但仍造成當地居民恐慌。

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烏克蘭方面並未正式承認發動這次攻擊，但一位熟悉內情的烏克蘭消息人士透露，發動攻擊的是烏克蘭國家安全局（SBU）的無人機，目標則是俄軍用來存放彈藥的重要後勤設施。該消息人士稱，倉庫内存放了大量地對地和地對空飛彈、戰車和火砲砲彈，以及各式槍械彈藥。

事件發生後，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）隨即發表聲明，譴責烏克蘭的攻擊行動，並強調俄羅斯將採取必要措施，保護國家安全。拉夫羅夫更揚言，俄羅斯將對烏克蘭境內目標展開報復，暗示俄軍可能會發動更大規模的軍事行動。

拉夫羅夫在接受俄羅斯國家電視台採訪時，更將矛頭指向美國和北約組織，指責西方國家持續軍援烏克蘭，才是導致衝突延宕不決的主因。他警告西方國家，不要低估俄羅斯捍衛國家利益的決心，並呼籲各方保持克制，避免局勢進一步升級。

報導稱，這起無人機攻擊事件不僅暴露俄羅斯邊境地區的防禦漏洞，更顯示烏克蘭軍隊有能力將戰火延燒到俄羅斯境內，對莫斯科構成直接威脅。隨著烏克蘭積極展開反攻，並持續獲得西方國家軍事援助，預料未來俄烏衝突將更加激烈，甚至可能出現更多出人意料的戰術運用。

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