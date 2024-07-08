美海軍證實空射標六飛彈「服役中」 我空射雄三飛彈待空軍點頭

美國海軍近日證實，日前在夏威夷曝光的空射版「標準六型」飛彈，目前已投入海軍戰備，是美軍在AIM-54「鳳凰」空對空飛彈除役20年後，再度獲得視距外長程空對空打擊能力。（IDF經國號粉專提供）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機，日前在夏威夷被軍事迷捕捉到機翼下掛載一枚「NAIM-174B」飛彈訓練彈，外界推測這可能是繼AIM-54「鳳凰」空對空飛彈後，再有長程同型飛彈現蹤，而美國海軍近日向外媒證實，能防空、反艦的「空射版標準六型」飛彈，現已投入海軍戰備。另一方面，我國「空射型」雄三飛彈現亦持續接受性能驗證，惟投產與否尚待空軍點頭。

軍聞網站《Naval News》報導指出，這款飛彈最早在2021年一架隸屬美國海軍第31測評中隊（VX-31）的F/A-18F戰機上現蹤，上（6）月則在另一架第9中隊的（VX-9）超級大黃蜂戰機上再度被目擊，此次在夏威夷被直擊的身影，則為第三次曝光。報導進一步表示，美海軍日前回覆其提問稱，「空射型」（Air Launched Configuration, ALC）標六飛彈現已投入美軍戰備，也是美國軍方首度證實空射標六飛彈的存在。

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「標準六型」飛彈為美國海軍現役的艦射型飛彈，具備防空、反水面艦、反彈道飛彈等多重打擊能力。該型飛彈動力採兩級固態火箭推進，射程達240公里，最高時速逾3.5馬赫（每小時4174公里），速度上雖略遜冷戰時期的前輩AIM-54「鳳凰」空對空飛彈，但在最大射程則超出25％之多，若與現役AIM-120空對空飛彈相比，射程更是翻倍。

圖為美國海軍一架超級大黃蜂戰機，實際投放一枚機載「鳳凰」空對空飛彈的情形。（美國海軍官網）

從社群平台曝光的實掛照片研判，空射版標六飛彈主要移除彈尾的Mk72固態燃料推進器，從而降低飛彈長度和重量，而空射版標六飛彈的最大性能，大約與RIM-174艦射版標六飛彈相當。報導指出，在美軍證實空射版標六投入戰備後，也宣告美軍在鳳凰飛彈除役20年後，重返「視距外長程空對空飛彈」（BVRAAM）的陣營，齊名歐洲「流星」（Meteor）、俄國R-37M與中國霹靂15型、霹靂21型飛彈。

另一方面，我國海軍現役的「雄風三型」超音速反艦飛彈，外傳有意改裝為空射版本，作為IDF戰機的反艦打擊武器，主要透過撤除彈體兩側推進器、縮小彈體以滿足IDF戰機負荷；儘管射程可能低於艦射版的150公里，但就台海防衛而言已算足夠；然有政府高層人士指出，該型飛彈的測評工作持續在進行，惟後續量產計畫尚無明顯進度，仍待空軍給出明確需求後，才會有下一步。

軍方近年有意改裝雄三反艦飛彈，以強化國造IDF戰機的打擊能力，且測評工作持續進行中，惟空軍目前未對該飛彈有進一步表示，後續量產與否還有懸念。圖為一架掛載萬劍彈的IDF戰機，點燃後燃器後加速升空。（記者游太郎攝）

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