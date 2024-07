俄軍40枚飛彈狂轟烏克蘭 基輔兒童醫院也中彈嚴重受損

基輔的奧赫馬迪特兒童醫院遭遇俄軍空襲而嚴重受損,許多民眾都參與救災。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今(8)日再度對烏克蘭各大城市發動空襲,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)與官員指出,首都基輔(Kyiv)以及第聶伯(Dnipro)等地皆遭遇攻擊,造成至少31人死亡與154人受傷,而基輔地區至少已有20人罹難,且一間兒童醫院更嚴重損毀。

《基輔郵報》(Kyiv Post)報導,澤倫斯基在社群平台上發文指出,「俄國恐怖分子再次以飛彈攻擊烏克蘭。不同的城市受災:基輔、第聶伯、克利福洛(Kryvy Rih)、斯拉夫揚斯克(Sloviansk)以及克拉馬托爾斯克(Kramatorsk)。40多枚各種類型的飛彈。住宅大樓、基礎建設以及一間兒童醫院受損。」

澤倫斯基文中提到的兒童醫院是位於基輔舍甫琴基夫斯基區(Shevchenkivsky)的奧赫馬迪特兒童醫院(Okhmadyt Children's Hospital),澤倫斯基形容它是「歐洲最重要的兒童醫院之一」。

在醫院現場勘災的烏克蘭衛生部長利亞希科(Viktor Lyashko)指出,奧赫馬迪特兒童醫院有多處受損,包括血液透析室、加護病房、手術室以及腫瘤科部門等等。

烏克蘭內政部表示,目前已知俄軍空襲造成31死與154人受傷,其中基輔地區20死61傷,傷亡數字可能還會增加。

英國外交大臣拉米(David Lammy)與法國外交部皆譴責俄羅斯轟炸兒童醫院的舉動。拉米稱之為「一次針對烏克蘭平民令人震驚的攻擊」,法國外交部則說「這種直接、蓄意襲擊兒童醫院的野蠻行為,必須被列入俄羅斯須被究責的戰爭罪行清單」。

