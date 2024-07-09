俄軍空襲烏克蘭釀37死、逾170傷 兒童醫院與婦產科都變目標

奧赫馬迪特兒童醫院8日上午遭到俄軍空襲，造成至少2死50傷。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，俄軍8日空襲烏克蘭，至少造成37人死亡、170多人受傷，是近幾個月以來最嚴重的一次襲擊，烏克蘭境內有將近100處設施遭到破壞，首都基輔的一座兒童醫院，甚至還被飛彈擊中，造成人員死傷。

烏克蘭首都基輔遭到俄軍空襲。（路透）

綜合外媒報導，據烏克蘭國家緊急部門統計，俄軍此次攻擊目標是基輔、第聶伯羅（Dnipro）、克里沃羅格（Kryvyi Rih）、斯洛維安斯克（Sloviansk）、波克羅夫斯克（Pokrovsk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），各地均有傳出死傷。烏克蘭空軍指出，俄軍8日上午向烏克蘭發射了38枚飛彈，烏軍擊落其中的30枚。

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位於基輔舍甫琴基夫斯基區（Shevchenkivsky）的奧赫馬迪特兒童醫院（Okhmadyt Children's Hospital）8日上午遭到俄軍空襲，造成至少2死50傷，傷者中包括7名兒童。烏克蘭安全部門確認，非向兒童醫院的是一枚Kh-101巡弋飛彈。8日稍晚俄軍針對基輔的另一波攻擊中，一間婦產科醫院遭到炸彈破片襲擊，造成7死3傷。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，7月8日襲擊是幾個月以來最嚴重的一次，有將近100處設施被破壞，包括兒童醫院與婦產科診所、商場、大學和幼稚園。澤倫斯基說：「我們需要擊落俄羅斯飛彈，我們需要摧毀俄羅斯戰機的所在地，我們需要採取強有力的措施，不能留下任何安全缺陷。」

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