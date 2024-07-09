德國宣布新一波對烏軍援 包括愛國者防空飛彈系統

德國宣布向烏克蘭提供新一波軍事援助，包括各式彈藥載具以及愛國者飛彈防空系統，而愛國者系統已在日前交付給烏克蘭。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕西方盟國持續軍援烏克蘭，烏克蘭國防部8日表示，德國已宣布向烏克蘭提供新一波軍事援助，包括各式彈藥載具以及一套愛國者飛彈防空系統，而愛國者飛彈防空系統已在日前交付給烏克蘭。

根據烏克蘭《基輔獨立報》報導，德國此次援助烏克蘭的軍事物資，包括豹1戰車、獵豹高射砲的彈藥、5.5萬發155公厘砲彈、2架TRML-4D空中監視雷達、30架Vector偵察無人機、200架移動式無人機干擾系統、10艘無人船、4輛「Wisent 1」掃雷裝甲車和1輛「Bergepanzer 2」裝甲救援車，各式步槍、機槍、煙霧彈及夜視鏡。

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除此之外，此次軍援中也包括一套愛國者防空系統，而這套愛國者系統已在數日前交付給烏軍，也是德國提供給烏克蘭的第3套愛國者系統。

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