日本射程900公里極音速飛彈試射畫面曝光 最快後年服役

日本防衛省3月於美國成功試射「島嶼防衛用極音速滑翔彈」，預計2026年可服役。（取自日本防衛省防衛裝備廳影片） 〔記者涂鉅旻／綜合報導〕日本因應區域局勢變化與軍事科技變革，近年積極投入極音速飛彈籌獲工作，日本防衛省防衛裝備廳4日發布文字與影片宣示，最新款的「島嶼防衛用極音速滑翔彈」3月於美國完成首次試射，最快於2026年交付陸上自衛隊服役；外媒分析研判，這款先進飛彈的射程可達900公里。

極音速飛彈是指飛行時速達5馬赫以上的精準彈藥，成為各國相互競逐的軍事科技領域，日本除了研製扮演「矛」的「島嶼防衛用極音速滑翔彈」，同時也與美國攜手研究「聯合滑翔階段攔截器（Glide Phase Interceptor, GPI）」，作為攔截敵軍極音速飛彈的「盾」。

日本防衛省防衛裝備廳4日表示，「島嶼防衛用極音速滑翔彈」今年3月23日於美國加州首次試射成功，藉此收集該型彈的飛行參數與特性，緊接著於4月7日完成第二次測試。若後續驗證順利，這款飛彈預計在2026年服役，可及時於遠距離拒止、擊潰他國侵略部隊。

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「島嶼防衛用極音速滑翔彈」可改變彈道的特性，將增加敵方的防禦難度。（取自日本防衛省防衛裝備廳網站）

日本防衛省防衛裝備廳資料顯示，「島嶼防衛用極音速滑翔彈」自2018年起研發，去年開始進行早期量產，而服役時間點預計落在2026年、2027年。且滑翔飛彈升空後可改變彈道的特性，將增加敵方的防禦難度。

外國軍聞媒體《海軍新聞》（Naval News）8日報導，日本這款車載極音速飛彈系統，主要由三菱重工製造，預計射程可達900公里，在早期量產版本之後，日方可能研製射程達2000公里的Block2A飛彈，甚至達3000公里的Block2B飛彈，預計2027年、2030年可實現目標。

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