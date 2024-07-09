10萬噸級「RIMPAC大魔王」出動！ 美卡爾文森號航艦等40艦啟航

2024環太平洋演習已完成所有港口活動，接著美軍規劃於當地時間８日下午，也就是台灣時間今（9）日早上起，包括10萬噸大魔王「卡爾文森號」航空母艦等40艘船艦，都陸續起錨出海，準備進行下階段演習。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕「2024環太平洋演習」（RIMPAC 2024）是太平洋地區最大規模的聯合軍演，自上（6）月27日正式登場以來，各國軍艦已於夏威夷珍珠港集結完畢，並完成公開日活動。美軍規劃於當地時間８日下午，也就是台灣時間今（9）日上午起，包含10萬噸「大魔王」卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson,CVN-70）等40艘船艦，都陸續起錨出海，進行下階段演習。

根據美軍公布的消息，排水量逾10萬噸的尼米茲級航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70），今日上午已從夏威夷珍珠港的希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）起錨出發，離開港區後，卡爾文森號將與其他部隊進行編隊整合。美軍亦同步更新卡爾文森號的出海照片，可見包含F/A-18E/F、F-35C等艦載機群，皆停在甲板上一同出海。

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排水量逾10萬噸的尼米茲級航空母艦「卡爾文森號」（CVN-70），今早已從夏威夷珍珠港的希卡姆聯合基地起錨出發。美軍圖中可見包含F/A-18E/F、F-35C等艦載機群，皆停在甲板上一同出海。（圖片擷取自DVIDS）

此外，其他參與環太演習的各國作戰艦、支援艦也同步陸續出港。自美軍公布的照片顯示，截至台灣時間9日中午，包含美軍提康德羅加級飛彈巡洋艦「普林斯頓號」（USS Princeton,CG-59）、凱薩級艦隊補給艦「佩科斯號」（USNS Pecos,T-AO-197），以及澳洲海軍霍巴特級飛彈驅逐艦「雪梨號」（HMAS Sydney,DDG-42）都已進行出港作業。

其他參與環太演習的各國作戰艦、支援艦也同步陸續出港，準備進行部隊整合階段。圖為澳洲海軍霍巴特級飛彈驅逐艦「雪梨號」（DDG-42）。（圖片擷取自DVIDS）

其他參與環太演習的各國作戰艦、支援艦也同步陸續出港，準備進行部隊整合階段。圖為美國海軍凱薩級艦隊補給艦「佩科斯號」（T-AO-197）。（圖片擷取自DVIDS）

美軍指出，這些參演軍艦在離開夏威夷珍珠港的希卡姆聯合基地後，將開始進入部隊整合階段，接續開始2024年環太平洋演習的海上操演；一共有多達40艘水面艦艇、3艘潛艦、超過150架飛機，和來自29個國家、約25000人將投入此次演習。

美軍聯合艦隊下一階段的重頭戲目標是「擊沉演習」（SINKEX），屆時將安排美軍已退役的塔拉瓦號兩棲突擊艦（LHA-1）作為靶艦，由拖船拖離珍珠港至射擊區域。該艦將近4萬噸的排水量，是近年環太軍演「擊沉演習」中噸位最龐大的靶艦，相較之下，前年環太軍演期間被擊沉的派里級巡防艦「戴維斯號」（FFG-60），其噸位僅4000噸；拉瓦號兩棲突擊艦亦被外媒認為是劍指中共「075型」兩棲攻擊艦。

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