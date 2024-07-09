漢光40號實兵演練 將驗證任務型交戰規則、單兵交戰規則攜行卡

國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將冀行書明報告。 （資料照）

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」說明記者會，國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將表示，本次演習重點分為去中心化指管、聯合作戰計畫、整體後勤支援、連續及聯動原則及交戰規則，以驗證聯合作戰計畫可行性，及各級部隊執行計畫之能力。

今年漢光重點將驗證「任務型交戰規則」及「單兵交戰規則攜行卡」。（圖片擷取自國防部Youtube）

董冀星說明本次漢光演練構想，在戰力保存作為方面，將驗證地面部隊欺敵偽裝、堅固工事與建物掩蔽，艦艇海上機動、分散靠泊，戰機戰備轉場、防空與訊跡管理。

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整體防空效能方面，董冀星表示，統合運用三軍防空兵、火力，演練近、中、遠程整體防護網，並運用戰機於本島執行防空作戰任務。

聯合截擊與反封鎖作戰方面，董冀星表示，以整合海上、空中兵力、岸置火力與海巡等，於本島海、空域遂行任務，以維持聯外海、空交通暢通，並建立海上擊殺鏈，執行濱海打擊作戰。

董冀星表示，聯合國土防衛作戰部份，各作戰區指揮海（岸）巡、特戰及地面部隊等，遂行近岸防禦、反掃雷破障、反登陸、反空（機）降作戰、關鍵基礎設施防護與城鄉守備。

全社會防衛體系部分，董冀星表示，今年照例同步執行「同心」、「自強」、「萬安」、「民安」演習；同心演習較去年增加25個參演單位及兵力2032員，自強演習亦增加11個參演單位及徵購徵用品項30萬5294件，驗證民間車機、物資採購作業及協力裝備修護能量。

董冀星說明本次漢光驗證重點，聯合作戰計畫與去中心化指管部分，是藉實兵演練，使官兵熟悉戰場環境，瞭解作戰任務及指揮與戰鬥程序。同時藉各種輔助狀況，磨練各指揮官任務式指揮與授權機制，縮短決策程序，爭取主動優勢，並驗證作戰計畫、遂行獨立防衛作戰任務可行性。

整體後勤支援方面，董冀星表示，各類重要軍品、物資整補採「前推預置、分區屯儲」，預屯於部隊周邊戰術地區，藉堅固建物或地下化設施，降低敵攻擊造成之損壞，與運輸整補之風險。

連續及聯動原則方面，董冀星表示，由戰役、作戰、戰術層級，從實戰角度設計晝夜連續想定及輔助狀況，著重三軍各級部隊共同執行作戰任務，驗證支援與被支援部隊採取聯合行動實施操演。

董冀星表示，交戰規則方面，依4月兵推演習驗證成效，續藉實兵演練驗證作戰區「任務型交戰規則」及「單兵交戰規則攜行卡」，期能提升戰時軍事行動合法性與正當性；上述驗證督考編組由總督察長室及各軍司令部，納編所屬參謀檢視。

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