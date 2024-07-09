構築「天空之盾」 拉脫維亞、愛沙尼亞入手德國IRIS-T防空系統

短程版的IRIS-T SLS、中程版IRIS-T SLM發射器，以及搭配的TRML-4D雷達車（圖左至右）。（取自Diehl Defence官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對俄烏戰爭後歐洲安全局勢的劇烈變化，波羅的海國家紛紛加強國防武力，其中防空系統最受關注。外媒報導，德國製造的IRIS-T SLM防空系統，憑藉其先進技術和可靠性能，成為軍售市場搶手貨，近期更獲得拉脫維亞和愛沙尼亞青睞，為構建「歐洲天空之盾」再添助力。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）7月5日報導，德國防務電子設備製造商亨索爾特公司（Hensoldt）宣布，將為拉脫維亞和愛沙尼亞提供TRML-4D型高性能雷達系統，總價值超過1億歐元（約新台幣35.6億元）。這款雷達將與IRIS-T SLM防空系統搭配使用，為兩國提供更強大的空中防禦能力。

TRML-4D雷達是IRIS-T SLM防空系統的「眼睛」，負責偵測、追蹤和識別空中目標。該型雷達採用先進的主動相位陣列雷達（AESA），具備探測距離遠、精度高、抗干擾能力強等優勢。根據亨索爾特公司的資料，TRML-4D雷達的探測範圍高達250公里，可以同時追蹤1500個空中目標，即使是隱身性能較好的戰機或飛彈，也難以逃脫其追蹤。

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愛沙尼亞和拉脫維亞去年9月已經與德國簽署協議，斥資超過10億歐元（約新台幣356億元）購買IRIS-T SLM防空系統。其中，拉脫維亞的訂單金額高達6億歐元，創下該國獨立30年來最大規模的軍事採購紀錄，顯示其加強國防武力的決心。

IRIS-T SLM防空系統的先進技術和可靠性能，是拉脫維亞和愛沙尼亞選擇採購的主要原因，IRIS-T SLM採用紅外線影像導引，可以有效攔截戰機、直升機、無人機和飛彈等各種空中目標。此外，IRIS-T SLM還具備全天候作戰能力，可以在各種複雜氣象條件下執行防空任務。

這次軍購案是「歐洲天空之盾倡議」（European Sky Shield Initiative）的一部分。該倡議由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在2022年提出，旨在整合歐洲各國的防空力量，建立一個涵蓋整個歐洲大陸的防空網路，以對付俄羅斯和伊朗的飛彈威脅。目前已有21個國家參與「歐洲天空之盾倡議」，其中包括北約成員國和中立國，顯示歐洲國家在面對共同威脅時，正積極加強安全合作。

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