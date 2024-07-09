自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

構築「天空之盾」 拉脫維亞、愛沙尼亞入手德國IRIS-T防空系統

2024/07/09 13:48

短程版的IRIS-T SLS、中程版IRIS-T SLM發射器，以及搭配的TRML-4D雷達車（圖左至右）。（取自Diehl Defence官網）
編譯陳成良／綜合報導面對俄烏戰爭後歐洲安全局勢的劇烈變化，波羅的海國家紛紛加強國防武力，其中防空系統最受關注。外媒報導，德國製造的IRIS-T SLM防空系統，憑藉其先進技術和可靠性能，成為軍售市場搶手貨，近期更獲得拉脫維亞和愛沙尼亞青睞，為構建「歐洲天空之盾」再添助力。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）7月5日報導，德國防務電子設備製造商亨索爾特公司（Hensoldt）宣布，將為拉脫維亞和愛沙尼亞提供TRML-4D型高性能雷達系統，總價值超過1億歐元（約新台幣35.6億元）。這款雷達將與IRIS-T SLM防空系統搭配使用，為兩國提供更強大的空中防禦能力。

TRML-4D雷達是IRIS-T SLM防空系統的「眼睛」，負責偵測、追蹤和識別空中目標。該型雷達採用先進的主動相位陣列雷達（AESA），具備探測距離遠、精度高、抗干擾能力強等優勢。根據亨索爾特公司的資料，TRML-4D雷達的探測範圍高達250公里，可以同時追蹤1500個空中目標，即使是隱身性能較好的戰機或飛彈，也難以逃脫其追蹤。

愛沙尼亞和拉脫維亞去年9月已經與德國簽署協議，斥資超過10億歐元（約新台幣356億元）購買IRIS-T SLM防空系統。其中，拉脫維亞的訂單金額高達6億歐元，創下該國獨立30年來最大規模的軍事採購紀錄，顯示其加強國防武力的決心。

IRIS-T SLM防空系統的先進技術和可靠性能，是拉脫維亞和愛沙尼亞選擇採購的主要原因，IRIS-T SLM採用紅外線影像導引，可以有效攔截戰機、直升機、無人機和飛彈等各種空中目標。此外，IRIS-T SLM還具備全天候作戰能力，可以在各種複雜氣象條件下執行防空任務。

這次軍購案是「歐洲天空之盾倡議」（European Sky Shield Initiative）的一部分。該倡議由德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在2022年提出，旨在整合歐洲各國的防空力量，建立一個涵蓋整個歐洲大陸的防空網路，以對付俄羅斯和伊朗的飛彈威脅。目前已有21個國家參與「歐洲天空之盾倡議」，其中包括北約成員國和中立國，顯示歐洲國家在面對共同威脅時，正積極加強安全合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中