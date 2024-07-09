曾痛擊哈瑪斯陣地 菲律賓陸軍擬採購以「鐵刺」精準導引迫砲

圖為菲律賓陸軍去（2023）年於M125A2迫砲車上執行射擊測試。（菲律賓陸軍「潘巴托」機械化步兵師官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓近年持續挹注資源推動軍隊現代化計畫（AFPMP），針對三軍分階段採購新裝備，而繼菲律賓陸軍前（2022）年向以色列籌獲新型迫擊砲車後，近日再傳出將向以國購買「鐵刺」（Iron Sting）精準導引迫砲，可望大幅提升其機械化步兵的任務打擊效率。

菲律賓軍聞媒體《MaxDefense》指出，菲律賓陸軍上（6）月對外公布採購合約（the Notice of Award），其中之一便為向以色列埃爾比特（Elbit）公司採購的「鐵刺」精準導引迫擊砲，報導指稱，這是菲國陸軍過去8個月內第三度下單採購。由於菲國軍方前年曾向以國購入15輛其研製的M125A2砲車，因此此次採購的精準迫擊砲，預期會與砲車整合，大幅提升菲國陸軍機械化步兵師的任務打擊效率。

請繼續往下閱讀...

力推軍隊現代化 菲陸軍先進迫砲車提升接戰效率

菲律賓陸軍購入的15輛M125A2迫砲戰鬥車，已於2022年初完成接裝，編屬菲國陸軍精銳「潘巴托」（Pambato）機械化步兵師，為該國軍隊現代化第二階段（Horizon 2）的軍購案之一。

M125A2搭載埃爾比特公司的「Cardom」120公厘制退迫擊砲系統，整合慣性導航（INS）、彈道計算機和戰管系統（BMS），可與無人機、搜索雷達等感測器連動，依所獲目標情資及數據，調整水平及俯仰角，大幅提升前觀（Forward Observer, FO）作業效率。此外，該系統最大射程7000公尺、最高射速達每分鐘16發，可在1分鐘內完成擊發，並由2至4人執行發射程序。該系統現被美、以、日等國陸軍採用。

圖為菲律賓陸軍2022年接收的15輛M125A2迫砲戰鬥車，編屬麾下精銳「潘巴托」（Pambato）機械化步兵師。（菲律賓陸軍官網）M125A2迫砲車搭載以色列埃爾比特公司的「Cardom」120公厘迫擊砲系統，其射控系統大幅數位化、自動化，可連動無人機、搜索雷達等感測器自動調整水平及俯仰角，提升接戰效率。（菲律賓陸軍官網）

數位射控加乘導引迫砲 菲陸軍精準打擊火力有望大增

菲國軍方此次採購的「鐵刺」精準導引迫擊砲，同為埃爾比特公司2021年推出的產品，該精準彈藥具備全球導航（GPS）、慣性和半主動雷射（Semi-active Laser, SAL）三種導引模式，最大射程12公里，可在終端以瞬發（PD）、遲發（PDD）、近接引信（PRX）三種機制進行打擊。

菲國本次採購的「鐵刺」精準導引迫擊砲，可混搭全球導航（GPS）、慣性和半主動雷射（SAL）三種導引模式，並在終端選擇以瞬發（PD）、遲發（PDD）、近接引信（PRX）三種方式觸發引爆，且曾在去年以哈戰爭中留下實績，是經過驗證的先進彈藥。圖為「鐵刺」迫擊砲測試情形。（以色列埃爾比特公司網站）

該型彈藥曾投入2021年以巴危機戰備，但直到去（2023）年10月爆發的以哈戰爭之中，才正式投入作戰，並多次重挫巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的陣地，為經過實戰驗證的先進彈藥。未來隨著新式精準導引迫擊砲陸續到位，菲國機步師麾下的曲射支援火力，有望獲得更顯著的戰力提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法