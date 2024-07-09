烏兒童醫院遭俄飛彈直接命中瞬間曝！ 至少37死惹眾怒

1枚疑似Kh-101巡弋飛彈直接命中烏克蘭兒童醫院，隨後產生巨大爆炸，濃煙奔騰。（圖擷自X）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯8日再度對烏克蘭各大城市發動空襲，其中1枚飛彈擊中兒童醫院，造成院內至少37人死亡，飛彈擊中醫院瞬間的影像也被捕捉到。

綜合外媒報導，俄羅斯8日再度對烏克蘭各大城市發動空襲，烏軍防空系統擊落了38枚來襲飛彈中的30枚，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭境內100多棟建築物受損，其中包括基輔的兒童醫院和婦產中心、兒童托兒所、商業中心和住宅，造成41死數百傷。

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其中基輔一間兒童醫院遭到飛彈直接命中，奧赫馬迪特兒童醫院（Okhmadyt Children's Hospital）是烏克蘭最大的兒童醫療中心，有路人拍下飛彈擊中醫院的驚悚瞬間，可以看到拍到1枚疑似Kh-101巡弋飛彈直接命中醫院，隨後產生巨大爆炸，濃煙奔騰，造成兒童醫院70%部分被摧毀，包含醫生以及兒童在內至少37人死亡。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，7月8日襲擊是幾個月以來最嚴重的一次，他再次呼籲西方「我們需要擊落俄羅斯飛彈，我們需要摧毀俄羅斯戰機的所在地，我們需要採取強有力的措施，不能留下任何安全缺陷。」

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