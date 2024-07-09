賴清德首穿迷彩服現身 送官兵的漢光臂章有這些「亮點」

漢光40號演習將於本月底舉行，總統賴清德日前也首度身穿一身迷彩服，前往慰勞部隊，並錄製演習前的「精神戰力週」教育影片，會後亦發放「小禮物」予列席的空軍第三聯隊官兵。（軍聞社提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍漢光40號演習將於本（7）月22日至26日舉行，屆時三軍將執行全台防衛作戰演練。總統賴清德也首度身穿一身迷彩服，與官兵一銅錄製演習前「精神戰力週」教育影片。有趣的是，賴清德身上的臂章，是為今年漢光演習而特製，以盾牌為造型並搭配三軍主戰裝備，成為一個「小彩蛋」。

據《軍聞社》報導釋出的照片顯示，有別於先前視導部隊皆身著西裝、襯衫，賴清德近日視導視導台中清泉崗基地「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」時，首度身穿一身迷彩服亮相，並協助錄製「國軍精神戰力專案教育」，針對防衛自主、不對稱作戰及落實保密防牒的重要性發表談話。這也是我國總統首度親自參與精神戰力週勗勉。

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「精神戰力專案」是年度漢光演習前，讓全體官兵堅定信念、強化精神戰力的專案節目。賴清德表示，「總統是三軍統帥，國軍的事就是他的事」，他當然要來傾聽大家的聲音、了解大家的需求，與大家站在一起。

賴清德首次出席「國軍精神戰力專案教育」節目錄製；而值得注意的是，他身穿的迷彩服上，除了有標準的名牌外，左手臂上亦有貼有一枚「2024漢光演習」專屬臂章的小亮點。（軍聞社提供）

值得注意的是，賴清德身穿的迷彩服上，除了有標準的名牌外，左手臂上亦貼上一枚「2024漢光演習」專屬臂章。這枚臂章象徵了守護民主自由的決心，在錄影活動結束後，賴清德也親自致贈該枚臂章予列席的空軍第三聯隊官兵。

仔細檢視這枚臂章，其以盾牌為設計外型，下方以英文字樣寫有「GUARDIAN OF DEMOCRACY（民主衛士）」，象徵守護民主之盾，臂章內則融入了空軍F-16戰機、海軍「雄風三型」反艦飛彈、「沱江級」飛彈巡邏艦，以及陸軍CM34「雲豹」裝甲車，並以斗大的手寫書法字體，寫上「漢光」二字，臂章設計寓意著三軍是維持台海及區域和平穩定的堅實後盾。

據了解，這些臂章是國軍為了漢光演習宣教活動而特別訂製，以往鮮少在政軍高層身上看到這類訂製臂章，因此，貼在賴清德手臂上的特製臂章，也可說是今年漢光的一個小彩蛋！



該枚臂章以盾牌為設計外型，下方以英文字樣寫有「GUARDIAN OF DEMOCRACY」，象徵守護民主之盾，而臂章內融入了空軍F-16戰機、海軍「雄風三型」反艦飛彈、海軍「沱江級」飛彈巡邏艦，以及陸軍CM34「雲豹」裝甲車。（軍聞社提供／劉宇捷編輯）

另外，有關賴清德在影片中重申的「和平四大支柱行動方案」，他指出，臺灣位處第一島鏈的關鍵位置，有極重要的戰略地位，臺海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素，希望臺灣能成為世界和平的舵手；而方案其中的強化國防和不對稱戰力即是重要的支柱之一。

賴清德的「和平四大支柱行動方案」，總共包括一、強化國防及不對稱戰力，二、改善經濟安全與供應鏈，三、持續與民主國家建立夥伴關係，及四、建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

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