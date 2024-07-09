真的假的？ 港媒宣稱中國研製可鎖定20馬赫極音速飛彈的雷達

極音速速武器比傳統彈道飛彈速度更快，而且能夠展現難以預測的機動性能，從而突破防空系統。（示意圖，取自洛克希德·馬丁公司）

〔編譯陳成良／綜合報導〕極音速武器憑藉高速、機動性強特性，成為各國軍事競賽新焦點。香港《南華早報》7日報導，中國科學家近期宣稱在雷達技術領域取得重大突破，研發出能夠精準追蹤極音速目標的新型雷達，為反制極音速武器威脅提供新手段。不過，目前這款新型雷達的相關技術細節尚未完全公開，其真實性能仍有待進一步觀察和驗證。

香港《南華早報》7日報導稱，由中國清華大學電子工程系鄭小平教授領導的研究團隊，成功研發採用創新技術的微波光子雷達，該雷達突破傳統雷達受限於電子移動速度，難以精準測量超高速目標的瓶頸。

研究團隊發表於學術期刊的論文稱，這款新型雷達具備同時追蹤10枚以20馬赫（20倍音速，約每秒7公里）速度飛行的目標，並能精準識別真假目標的能力。在地面模擬測試中，該雷達在追蹤模擬目標時，距離估計誤差僅28公分，速度估計準確率高達99.7％，展現前所未有的精準度。

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相較於傳統彈道飛彈，飛行時速達5馬赫以上的極音速武器速度更快，且具備變軌能力，傳統雷達系統難以有效捕捉其飛行軌跡。這款新型雷達的問世，將有助於提升對高超音速武器的預警和攔截能力。

報導宣稱，這款雷達還具備體積小、重量輕的優勢，可搭載於防空飛彈或戰機上，執行機動、靈活的防禦任務。報導指出，部分軍事專家認為，該技術將成為下一代火控雷達的關鍵核心，對未來戰場態勢感知與武器系統發展，具有重要意義。

近年來，美、中二國在極音速武器領域展開激烈競爭，不斷加大研發投入成本，提升武器性能。美國今年3月在關島試射一枚空射極音速飛彈，被視為針對中國的軍事示威。

報導提到，面對美國在極音速武器領域的步步進逼，中國此次雷達技術的突破，無疑為自身反制極音速武器威脅增添重要籌碼。然而，極音速武器攻防技術的發展，仍處於快速演進階段，未來戰場局勢仍充滿變數。

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