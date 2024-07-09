北海岸、淡水河防務成漢光演習重點 顧立雄先視導關指部整備

國防部長顧立雄8日赴關指部慰勉視導，了解訓練整備工作。（軍聞社）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光40號」實兵演習將於本月22日至26日登場，屆時將以「無腳本」方式實戰化磨練官兵戰力，其中，淡水河、八里、台北港等將成實兵演訓重點區域。為此，國防部長顧立雄昨（8）日前往負責該區域防務的關指部視導，並勉勵官兵保持高昂士氣，提升部隊戰力及維護國家安全。

考量中共逐漸完備超地平線三棲進犯能力，今年度「漢光40號」實兵演習將著眼反登陸、反空機降，根據交通部航港局日前發布資訊，陸軍將於7月23日至25日間，在全台10餘處進行演訓，光是25日，操演範圍就同時涵蓋台北、新北、桃園、台中、台南、花蓮、台東7個縣市。包括台北港、桃園觀音海灘、接近基隆河的松山機場等，都納入演訓重點區域。

北海岸與淡水河下游的防務由陸軍關指部負責，避免敵軍透過淡水河口進犯，一路深入我國政經中樞，因此，其為歷年漢光演習不可或缺的關鍵兵力，也曾驗證共軍突入淡水河後，我軍將關渡大橋炸毀阻敵深入的情境。

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國防部長顧立雄8日赴關指部慰勉視導，激勵官兵士氣。（軍聞社）

為了解防務整備及慰勞部隊辛勞，「軍聞社」今日報導，顧立雄8日輕車簡從、不拘形式，前往關指部視導訓練實況，以面對面方式聽取基層意見，並實地瞭解單位戰訓任務整備情形，顧立雄肯定官兵戮力戰備訓練的態度，並頒發加菜金，慰勉官兵弟兄姐妹辛勞。

該報導指，顧立雄對官兵頂著30餘度的高溫，在炎熱的氣候下堅守崗位、勤訓精練，戮力戰備訓練的辛勤努力與付出，給予嘉勉。他也在視導時深入一線陣地，為正執行裝備檢整等任務的官兵加油打氣，並合影留念，感謝他們守護家園的奉獻，同時勉勵全體官兵，持續保持高昂士氣，提升部隊戰力，維護國家安全。

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