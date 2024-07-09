成本翻倍還是要做 美「哨兵」洲際彈飛彈計畫成本暴增至4.6兆台幣

LGM-35A「哨兵」洲際彈道飛彈頂端的鼻錐罩原型測試升空。（取自Northrop Grumman專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍「哨兵」（Sentinel）洲際彈道飛彈（ICBM）項目近期陷入困境，預計成本已飆升至將近1410億美元（約新台幣4.58兆元），幾乎是最初估計的2倍，且還將延誤數年。儘管如此，美國國防部7月6日仍宣布，經審慎評估仍繼續推進「哨兵」項目，維持美國核武器陸基、水下與空射「核三位一體」（nuclear triad）威懾力量現代化。

根據美國軍事網站「戰區」（The War Zone）報導，美國國防部認為，沒有比「哨兵」更便宜且具備同等能力的替代方案。預計LGM-35A「哨兵」將取代現有的LGM-30「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，成為美國核武庫的重要組成部分。

然而，「哨兵」計畫的成本暴增，引發美國國會與輿論強烈關注，根據美國法律之中俗稱的《納恩-麥柯迪修正案》（Nunn-McCurdy Amendment），若國防項目出現一定程度的成本超支，就必須取消，除非滿足「繼續執行對國家安全至關重要」、「沒有更低成本的替代方案」、「成本估計合理」等條件。「哨兵」計畫的成本已遠超《納恩-麥柯迪修正案》規定，因此美國國防部必須證明繼續推進該項目的必要性。

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1枚未裝載彈頭的「義勇兵3」型洲際彈道飛彈，2017年8月2日於太平洋夏令時間凌晨2時10分，在美國加州范登堡空軍基地發射升空。（路透）

據報導，美國國防部表示，「哨兵」計畫的成本增長無關飛彈本體，主要與現有飛彈發射井，以及其他發射與指揮控制基礎設施所需升級有關。然而，由諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）研發的LGM-35A飛彈平均預期單位成本，現在也從最初預計的每枚1.18億美元（約新台幣38.3億元）增加到約2.14億美元（約新台幣67億元）。

為平息外界的質疑，美國空軍已經對其核武體系做出重大調整，包括成立一個新的核監督委員會，以及一個專門的洲際彈道飛彈項目執行辦公室。此外，美國空軍還計劃重組「哨兵」項目，以解決成本超支根源，確保建立適當的管理結構來控制成本。

儘管美國國防部堅稱「哨兵」項目至關重要，但外界對此仍有疑慮。批評人士指出，「義勇兵3型」洲際彈道飛彈經過升級後，仍然可以繼續服役多年，美國空軍並不需要急於部署新的洲際彈道飛彈。此外，一些專家也質疑洲際彈道飛彈在現代戰爭中的作用，認為其容易受到攻擊，而且使用核武器的風險太大。

據報導，「哨兵」計畫的未來充滿不確定性。美國國會可能會要求削減該項目的預算，甚至完全取消該項目。此外，美國下一任總統也可能對「哨兵」項目進行重新評估。

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