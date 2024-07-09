向英雄致敬！「巴西隆號」正式交付 美海軍再添神盾戰力

強化海上優勢，美國海軍新一代神盾驅逐艦「巴西隆號」入列。（取自BIW專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍持續擴充艦隊規模，提升海上作戰能力。7月8日，最新型的伯克級（Arleigh Burke-class）神盾飛彈驅逐艦「巴西隆號」（John Basilone DDG-122）正式交付海軍，為美國海軍再添一艘先進的多任務水面作戰艦艇。

巴西隆是二戰期間，唯一獲頒榮譽勳章與海軍十字勳章的美國陸戰隊員。（美聯社資料照）

軍事新聞網站《Defence Blog》8日報導，DDG 122驅逐艦由通用動力巴斯鋼鐵廠（General Dynamics Bath Iron Works, BIW）建造，在完成一系列嚴格的海上和碼頭測試後，確認具備服役能力，正式從造船廠移交給美國海軍。

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DDG 122驅逐艦以二戰時期美國陸戰隊傳奇英雄約翰‧巴西隆（John Basilone）中士命名。巴西隆中士在瓜達康納爾島戰役（Battle of Guadalcanal）中，憑藉其英勇表現獲得美國最高軍事榮譽——榮譽勳章（Medal of Honor）；巴西隆受勳後奉派回國，轉任訓練任務，本就此與戰場絕緣，但他堅持申請重返戰線，參與硫磺島登陸，卻在登陸首日於灘頭來回鼓舞士氣時，身中流彈陣亡，獲追贈海軍十字勳章，也讓他成為二戰期間，唯一獲頒榮譽勳章與海軍十字勳章的陸戰隊員。

巴西隆號是伯克級Flight IIA型中的最後幾艘之一，配備較舊的AN/SPY-1D（v）空中搜索雷達，但該艦神盾系統已換裝為最新版本「基線9」（Baseline 9），具備「整合防空暨飛彈防禦系統」（IAMD），以及更強大的飛彈防禦（BMD）能力。隨後，海軍將轉向Flight III型驅逐艦，這些艦艇將安裝新型的AN/SPY-6空中和飛彈防禦雷達。

此外，巴西隆號還配備了先進的聲納系統和反潛武器，例如MK 46輕型魚雷和RUM-139 VL-ASROC反潛火箭，可以有效對付潛艦威脅。在反水面作戰方面，DDG 122驅逐艦配備了「魚叉」反艦飛彈和5吋艦砲，可以攻擊敵方水面艦艇。

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