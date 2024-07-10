厚植軍力！烏克蘭防長籲海外同胞加入新軍

烏克蘭國防部長烏梅洛夫9日呼籲散居歐洲各地的烏裔同胞，促其加入駐紮在波蘭的烏克蘭新軍。（路透資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）9日對散居歐洲各地的烏裔同胞發出呼籲，敦促其加入目前駐紮在波蘭的烏克蘭新軍，強調此為西方支持下提升戰備水準的重要關鍵。

據《路透》報導，烏克蘭早前與波蘭簽署的安全協議中，促成了該部隊成立，旨在提升烏軍戰力、對抗俄羅斯部隊的人數優勢。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日在華沙正式宣布了上述消息。

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儘管得到西方盟國的大力幫助，且美國也恢復軍援基輔，但烏克蘭仍正與擁有兵力優勢和先進武器的入侵者作戰。

戰爭爆發後，烏克蘭制定了多項提升武裝部隊戰力的計畫，包括今年4月將入伍年齡自27歲降至25歲，並堵住了男子躲避兵役的多個漏洞。

烏梅洛夫指出，與波蘭合作組建的烏克蘭軍團，將為烏國軍人提供西方合作夥伴援助的最現代化、最先進硬體設施。

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