烏克蘭入北約「不可逆轉」！ 公報草案透露重要訊號

烏克蘭加入北約新進展，公報草案透露重要訊號。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭能否加入北大西洋公約組織（NATO）一直是國際關注焦點，尤其在俄烏戰爭爆發後，基輔當局更是積極爭取加入北約，尋求安全保障。然而，北約內部對此議題存在分歧，美國和德國等國態度較為謹慎，擔心過度刺激俄羅斯。

如今，7月9日至11日登場的北約峰會，可能為烏克蘭的入會之路帶來新曙光。美國有線電視新聞網（CNN）7月8日引述知情人士消息，指出北約峰會聯合公報草案中，將烏克蘭加入北約的進程描述為「不可逆轉」，顯示北約內部可能已逐漸凝聚共識，願意給予烏克蘭更明確的承諾。

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報導稱，草案可能在最終定稿前有所更改，但「不可逆轉」這一措辭的存在將對基輔和莫斯科發出重要訊號，尤其在烏克蘭戰爭持續且看不到結束跡象的背景下。一位美國官員表示，白宮支持在最終公報中使用這一措辭，前提是文件同時重申烏克蘭必須繼續推進民主改革。該官員表示，最終版本預計會包含這一措辭。

儘管許多歐洲國家強調需要對烏克蘭未來加入北約使用強有力的語言，但美國和德國官員曾提議描述一個烏克蘭通往北約的「橋樑」。然而，官員們也強調需要採取「具體措施」，用一位歐洲外交官的話來說，就是支持基輔對抗俄羅斯的持續戰鬥。

烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）8日在一個活動上表示，這不僅僅是語言問題，更是實際將烏克蘭拉近北約。美國一位高級政府官員上週表示，北約將宣布「重要的新措施」，以增加對烏克蘭在軍事、政治和財政上的支持，作為基輔通往北約的「橋樑」的一部分。

美國官員拒絕討論峰會前聯合公報的具體內容。白宮國家安全會議負責歐洲事務的資深總監卡本特（Michael Carpenter）8日在一次簡報會上表示：「正確地說，盟國對於峰會宣言中將如何描述烏克蘭的入盟道路高度關注。這些措辭將是明確且有力的。它將認可烏克蘭重要的持續改革努力，並展示盟國對烏克蘭加入北約道路的支持。」

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